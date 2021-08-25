陝西將建成全國首座考古博物館　文物修復師即席示範工作過程

全國首個考古類專題博物館「陝西考古博物館」有望於本年與公眾見面，該博物館是依託於陝西省考古研究院近60年來的考古發掘工作和20餘萬件文物藏品而建設的大型專題博物館。

據2016年的統計數據，陝西省考古研究院一天平均出土60多件文物，博物館建成後將為這些文物的保護修復展示提供空間。



陝西考古博物館項目位於西安市長安區郭杜街辦，於2019年9月正式開工建設，總建築面積約3.6萬平方米。博物館將收納藏品10萬餘件，藏書20萬冊，其中包括古籍5萬冊，預計年接待遊客1000萬人次以上。

根據介紹，陝西考古博物館包括陝西考古史陳列和重要考古新發現陳列、科技保護中心、信息資料中心及考古學術（公眾考古）中心、藏品庫區、文物保護實驗室等，展示文物保護、科技考古、動物考古、考古信息提取等技術手段在陝西考古領域的應用。

據陝西省考古研究院院長孫周勇此前表示，博物館的陳列展示包括陝西考古史基本陳列和重要考古新發現陳列，前者以陝西考古的發生、發展折射中國考古學的歷史甚至未來方向，後者不定期展示具有時效性的重要考古新發現。這是考古博物館區別於其他歷史或藝術博物館的最主要特色之一。

此外，科技保護中心的部分工作區域更會向公眾開放，遊客可通過透明的工作間看到文物的保護修復過程，加深對文物保護工作的理解。