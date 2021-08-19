港識深事｜名校為鄰降價500萬無人要　重拳整治「學區房」見效？

內地傳媒報道，深圳的二手樓市場中，作為「硬通貨」的「學區房」近期熱度明顯降溫，遠低歷史成交價的優質學區房無人問津，甚至出現頂級學區房在法庭拍賣房產（法拍）時流拍，且起拍價相比市價便宜500萬元以上的情形。



據介紹，法拍學區房位於深圳福田區，所在屋苑名叫「港中旅花園」，由香港中旅集團開發、管理，加上旁邊就是名校深圳高級中學，故是當地有高檔住宅區。報道稱，京東拍賣網站上周拍賣該屋苑26幢的一個面積達116平方米單位，起拍價為1969萬元，比市場價便宜500萬元左右。雖然如此，但直到拍賣結束也無人出價，最終流拍。

報道並指出，經走訪附近的房地產中介門市了解情況，入住該屋苑就有資格報讀荔園外國語小學及深圳高級中學，同戶型總價基本都在2500萬至3000萬元左右，單價超過每平方米20萬元。

深圳一間頂級學區房法拍時起拍價較市場價便宜500萬元，但最終仍然流拍。（網頁截圖）

除了「頂級學區房降價500萬賣不掉」外，另一個優質學區房百花片區的長城花園，面積104.7平方米的單位，起拍價1084萬元，單價每平方米10萬元比市場價便宜3萬多元，亦同樣遭遇流拍，第二次拍價格已「減價」至867萬元。深圳某地產中介公司福田北區負責人王法彬坦言，一方面法拍房流拍已是較為罕見，另一方面相同地區的單位，即使是法拍房也比較受追捧，「這次法拍房流失可能也釋放了一個信號，最近市場調控的方向，可能對學區房熱捧的程度有所下降。」

報道稱，深圳的學區房遭到重大打擊，主要原因是官方在8月1日發布的《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》。《草案》針對教育公平問題有重要舉措，明確提出推行「大學區」招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，合理均衡配置教育資源，優化教育結構。有受訪市民亦坦言，如果深圳推行「大學區」，原先想買的單位，其價值將大打折扣。

深圳高級中學是深校名校之一。（視覺中國）

事實上，現時不少學區房業主已想要搶先拋售止損。以深圳傳統熱門學區房片區百花片區為例，有房產中介透露，新政的消息公布後，已收到有多名學區房業主致電咨詢，放盤量有明顯增加，「以前門店每個月放盤量大致在五六套，征求意見稿以來，現在量明顯增加，可能達到10套以上。到店的業主主要關心的就是現在政策對周邊房價的衝擊。」

另官方傳媒《央視財經》更稱，不完全統計，今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、西安、廈門、成都、大連、南京、合肥、太原等超過10個城市出手，重拳整治學區房亂象。