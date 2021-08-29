金沙遺址博物館推豪華文創月餅禮盒　附考古盲盒可動手掘「寶物」

撰文：朱加樟
出版：更新：

今年正值位於成都市的金沙遺址發現20周年，金沙遺址博物館近日推出文創月餅禮盒，除了月餅的金箔圖案都是金沙遺址出土的代表性文物外，禮盒還附有一個考古盲盒，用家可以親自動手發掘「寶物」。

《封面新聞》報道指，禮盒中的月餅的圖案都是金沙遺址出土的代表性文物，其中包括象徵日月的太陽神鳥金飾、蛙形金箔、寓意翱翔天際的銅鳥、造型與「穿宇航服的航天員」有幾分相似的銅人形器，威嚴的黃金面具和陶甕等，見證了三千年前古蜀先民高超的手工技藝。

此外，這些月餅還採用同樣歷史悠久的國家級非物質文化遺產——「南京金箔鍛製技藝」，用鍛製的食品裝飾金箔「復刻」這6件鎮館之寶，貼於餅皮之上。

除了月餅外，月餅禮盒還附有月球考古套裝，使用配套的考古工具，就能親自動手發掘月球裡的「寶物」。在考古完之後，只要把挖出的寶物清洗乾淨，塗膠水晾乾，貼上金箔，再繫上流蘇配件，一個太陽神鳥掛件就大功告成。

月餅禮盒附有考古盲盒，用家可以動手發掘月球裡的「寶物」。（《封面新聞》）

根據資料，金沙遺址位於四川省成都市城西蘇坡鄉金沙村，分布範圍約5平方公里，是公元前12世紀至公元前7世紀（距今約3200年—2600年）長江上游古代文明中心——古蜀王國的都邑。2006年5月25日被國務院公布為全國重點文物保護單位。

金沙遺址主體文化遺存的時代約商代晚期至西周時期，重要遺跡有大型建築基址、祭祀區、一般居住址、大型墓地等，出土金器、銅器、玉器、石器、象牙器、漆器等珍貴文物5000餘件。

廣州欖園嶺遺址發現先秦墓葬　出土精美玉鐲代表墓主顯赫社會地位陝西將建成全國首座考古博物館　文物修復師即席示範工作過程成都發現大規模春秋時期墓地　出土大量古蜀特色武器「柳葉劍」
01新聞
中國考古
月餅
發表評論...