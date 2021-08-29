金沙遺址博物館推豪華文創月餅禮盒　附考古盲盒可動手掘「寶物」

今年正值位於成都市的金沙遺址發現20周年，金沙遺址博物館近日推出文創月餅禮盒，除了月餅的金箔圖案都是金沙遺址出土的代表性文物外，禮盒還附有一個考古盲盒，用家可以親自動手發掘「寶物」。



《封面新聞》報道指，禮盒中的月餅的圖案都是金沙遺址出土的代表性文物，其中包括象徵日月的太陽神鳥金飾、蛙形金箔、寓意翱翔天際的銅鳥、造型與「穿宇航服的航天員」有幾分相似的銅人形器，威嚴的黃金面具和陶甕等，見證了三千年前古蜀先民高超的手工技藝。

此外，這些月餅還採用同樣歷史悠久的國家級非物質文化遺產——「南京金箔鍛製技藝」，用鍛製的食品裝飾金箔「復刻」這6件鎮館之寶，貼於餅皮之上。

除了月餅外，月餅禮盒還附有月球考古套裝，使用配套的考古工具，就能親自動手發掘月球裡的「寶物」。在考古完之後，只要把挖出的寶物清洗乾淨，塗膠水晾乾，貼上金箔，再繫上流蘇配件，一個太陽神鳥掛件就大功告成。

月餅禮盒附有考古盲盒，用家可以動手發掘月球裡的「寶物」。（《封面新聞》）

根據資料，金沙遺址位於四川省成都市城西蘇坡鄉金沙村，分布範圍約5平方公里，是公元前12世紀至公元前7世紀（距今約3200年—2600年）長江上游古代文明中心——古蜀王國的都邑。2006年5月25日被國務院公布為全國重點文物保護單位。

金沙遺址主體文化遺存的時代約商代晚期至西周時期，重要遺跡有大型建築基址、祭祀區、一般居住址、大型墓地等，出土金器、銅器、玉器、石器、象牙器、漆器等珍貴文物5000餘件。