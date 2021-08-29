中國財神爺有男有女超過8位？ 內地年輕人靠「轉發」財神爺吸金

今（8月29日）是農曆7月22日財神節，除了兩岸三地、東南亞和等地都會有民眾準備牲禮水果祭拜財神，以求財源廣進，「拜財神」在山東半島尤其受到重視。

而「中國有多少位財神爺?」也登上微博熱搜，吸引3萬人討論。在該話題底下，也可以看到許多人轉發財神爺有關的「表情包」，祈求發大財，展現近年網絡透過轉發祈求好運的特殊文化。



文武財神外還有女財神

「中國有多少位財神爺?」的熱搜中，網友解釋，財神爺分為文財神和武財神，武財神是在道教中地位崇高的關公、北路武財神趙公明。而文財神則有比干、增福真君李詭祖及范蠡，較為大眾熟知。

而許多人常聽到的「五路財神」，則有兩種說法：一是「大五路財神」分為東路財神比干、南路財神柴王爺、西路財神關公、北路財神趙公明、中路財神王亥。「小五路財神」則是指武財神趙公明和他的四個手下。

此外，根據道教有「四面八方一箇中」的說法，遂有「九路財神」，分別為王亥（中）、比干（東）、柴榮（南）、關公（西）、趙公明（北）、端木賜（西南）、李詭祖（東北）、范蠡（東南）、劉海蟾（西北）。

西藏女財神扎基拉姆，她的寺廟位於拉薩市。（微博）

而在九路財神之外，藏族則有女財神扎基拉姆，她被稱為「雞爪神」，有獨特的樣貌和服飾。據傳這個財神喜歡喝酒，廟裡供奉著各式各樣的白酒，她的廟亦是全西藏唯一的一座財神廟，香火十分鼎盛。

適逢財神節，許多網友討論各種財神爺的特點和及祭拜方式，對此有網民幽默回應，「財神爺我其實全都認識，可惜沒有一個認識我」。

「拜財神」不用爆竹也可靠網絡轉發

過去財神節，居民、商戶們為討「好彩頭」，有清早便燃放鞭炮迎「財神」的傳統。但近年燒紙錢、放鞭炮這類民俗宗教活動造成的空氣、水源污染以及打擾附近居民生活亦成為問題。但要如何兼顧傳統和現代，亦成為此類民俗活動管制的難題。

在特別重視財神節的山東半島，一大早就開始放爆竹迎財神是重要傳統。但據《半島網》報到，在財神節到來之際，青島市嶗山區王哥莊街道梁家社區透過網格員在社區開展開「財神節」煙花爆竹禁放宣傳活動。

不過，對內地網民而言，「拜財神」也可以透過網絡轉發完成。從過去轉發「錦鯉」祈求好運，轉發藝人「楊超越」求得幸運，近年來越來越多人直接轉發各式財神表情包祈求好運。

許多網民轉發財神爺表情包許願祈求暴富或設成手機電腦的桌面，完成另類的「拜」財神。近年線上祭祀也開始流行，有許多網民表示，「心誠則靈」也有網民搞笑分享剛拜為財神就在角落發現硬幣，成為獨特慶賀「財神節」的方式。