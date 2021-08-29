昆明15幢高層住宅爛尾7年　開發商資金鏈斷　僅花45秒爆破拆除

雲南昆明15幢爛尾長達7年的高層住宅，上周五（27日）被爆破拆除，全程僅花費約45秒。據介紹，本次一次性爆破拆除15幢高層建築，在雲南尚屬首次，在全國也屬罕見。

本次爆破為昆明市麗陽星城二期15幢高層住宅，該項目因開發商資金鏈斷裂導致爛尾。去年底，當地政府通過雲南省產權交易所掛牌轉讓方式對項目進行重啟重建。對於其中一幢樓宇未有在爆破時倒下，有專家解釋，此現象是樓體解體不充分，不需要二次爆破。



麗陽星城項目二期15幢高層住宅，因開發商資金鏈斷裂而爛尾，近日被爆破拆除。（微博＠悅樾光影）

麗陽星城項目二期啟動建設是2011年，原開發商是昆明西山土地房屋開發經營（集團）有限公司（下稱昆明西房）。項目佔地約340畝，規劃有住宅、商業和寫字樓，分為4個地塊開發建設，即A1、A2、A3、A4。其中，A1和A3地塊為商業，A2和A4地塊為住宅，總建築面達約63萬平方米。除A2地塊4幢高層（含部分回遷房）於2015年交付入住，其餘A1、A3、A4地塊15幢高層於2013年底封頂後停工，多幢樓宇已建了20多層。

據介紹，2012年，昆明西房資金鏈斷裂，雲錫地產入主昆明西房控股股東今玉地產，麗陽星城二期更名為「雲錫·金地」；2013年7月，「雲錫·金地」開始停工。2014年，「雲錫·金地」A2地塊因項目停工未按計劃交房，直到2015年3月才開始交房。項目剩餘地塊除了已交房的A2地塊4幢建築，其餘3個地塊自2014年後一直停工。

2017年，雲錫集團退出房地產行業。雲南磐恆置業接手後，雲錫地產旗下幾個停工項目都沒有任何實質性的動作。去年9月，雲錫地產擬對外轉讓其持有的「雲錫·金地」項目公司昆明西房100%股權及2306.86萬元（人民幣，下同）債權，最終流拍；同年11月，雲錫地產第二次掛牌轉讓，轉讓底價降至約9.79億元。直至今年1月6日，雲南鴻禾置業有限公司以轉讓底價9.79億元，拿下昆明西房100%股權及債權。

+ 1

資料顯示，雲南鴻禾置業成立於去年7月份，其大股東為浙江義承置業有限公司。西房地產是鴻禾置業全資子公司，為保持項目開發延續性，麗陽星城二期將繼續以西房地產為開發主體。今年6月22日，昆明市自然資源和規劃局發布「昆明市麗陽星城二期A4地塊建設工程規劃許可證批前公示」。根據公示，麗陽星城二期將由原來的高層住宅，改規為6至12層洋房、小高層。

去年年底，昆明西房曾針對麗陽星城A1、A3、A4地塊和昆明西部片區房地產項目作市場調研。針對為何選擇爆破，而非在原有基礎上繼續興建，當中有兩個原因。其一是該3個地塊的現有戶型已經不能滿足當前市場需求，包括原有戶型設計最大面積約600平方米，最小的僅有45平方米，與市場需求不匹配；南北通透、通風采光良好是現代居住的基本要求，原有設計無法滿足現代人對舒適性的需求；客廳橫廳的板式住宅是目前居住最優選擇，原設計塔式住宅難以滿足現代人要求。

除了戶型問題，由於項目爛尾時間過長，雨季雨水進入爛尾項目地下室，基礎長期浸泡水中，建築外觀也有一些質量缺陷，存在隱患。經過反覆論證評估，拆除重建是確保項目質量、安全的唯一選擇。