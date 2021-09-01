冷門職業｜古籍修復師化腐朽為神奇　拍片冀大眾了解古書背後故事

提起古籍修復，不少人都知道是將一本本破爛不堪的舊書回復原貌，但當中要花費的人力心力、修復方法等，相信大眾並不了解。在古籍修復行業打滾13年的廉成春，去年起定期將自己的日常工作拍片並上載至網上，開始受到7、8萬粉絲的關注，其影片更獲逾千次播放。到底古籍如何修復？當中又蘊含着甚麼意義？



廉成春投身古籍修復行業13年，希望透過網上短片平台，讓大眾了解古籍修復，了解古籍背後的故事。（新周刊）

《新周刊》報道，2008年暑假，廉成春在姨母家中首次接觸古籍修復，並下決心將來要投身古籍修復的行業，隨即報考一間中專院校的古籍修復專業，開始3年的理論學習。她發現，原來古籍修復並非簡單「動手」就可，修復師要懂書籍版本知識，要知道各種紙張的屬性，了解宣紙是如何製造，不同朝代的紙張、古籍有何特點，甚至還要學習古代漢語。

2011年，廉成春第一次完整修復一本古籍。只有20多頁的書，從制定方案到修復，再到最後壓平，前後花了近兩個月時間。要修復好一本古籍，背後需要積累深厚的歷史知識，更要知道當中的修復技巧。2013年，廉成春報讀國家圖書館的古籍修復班，並有幸拜師國家級非物質文化遺產代表性項目傳承人杜偉生的門下。在前輩的教導下，原本需要琢磨1、2年的技法，廉成春很快就能夠融會貫通、完全吸收。

畢業後，廉成春成立自己的工作室，專心從事古籍修復。通過不斷訓練，她漸漸成長為可以獨當一面的修復師。大部分時候，廉成春都是十年如一日，修復上千冊泛黃的書籍，但她清楚古籍修復師的職業生涯就是一個漫長而孤單的過程， 「古籍修復本不是一個被普通人注意的行業。大部分時候，修復師都是獨自一人」。

拍片實現願望

2018年，在接觸古籍修復的第10年，廉成春首次接觸到短片，並嘗試在抖音上發布一段自己做古籍修復的短片，意外收穫許多點讚，粉絲數目也增加。當下，她意識到原來大眾也想了解古籍修復，更認為短片或能幫助自己實現願望：讓更多人看到古籍修復此冷門技藝，了解古籍背後的故事。

去年起，廉成春開始定期更新抖音賬號，自此陸續收到粉絲送來的自家藏品，範圍也從書本擴展到地契、家譜、佛經，甚至還有民國的執照等不同形式的文物。雖然不少藏品沒有古籍孤本般珍貴，但對了解一個家族的歷史、一個朝代的民俗依然有着重要意義。

近期，廉成春為粉絲修復了一張地契。據介紹，該地契屬光緒年間，至今已有200多年歷史，原本已被當成垃圾，廉成春接到粉絲的委託後，單是將破碎的地契拼湊起來就用了4個小時，每天早上9時就坐在工作台前，伏案至深夜11時許才停下休息，最終耗時一星期才修復好地契。雖然修復後的地契不能夠補足已經丟失的字跡，但至少恢復完整模樣，免於繼續受損。

目前，廉成春每周都會更新抖音帳號，吸引近8萬粉絲。透過短片，她聽到愈來愈來稱讚、好奇、甚至是質疑的聲音。曾經，有網民指她修復時不戴手套是不專業的表現，廉成春則耐心回覆稱，由於古籍紙張極其脆弱纖薄，戴手套反而會干擾修復時的靈活程度。廉成春覺得，無論稱讚抑或懷疑，有聲音就是好事，代表大眾開始注意到古籍修復的行業，而網上短片平台更讓自己與更多業內人士建立聯繫，令其修復技術精進不少。

工序繁複，步步為營

受師傅杜偉生影響，廉成春對於古籍修復有更深的理解，從最初覺得自己要做的只是一份修補工作，到後來逐漸意識到，書的每一頁每一行間都蘊藏中國的傳統文化，承載過去千百年間造紙術的發展、印刷術的演變，以及文字、詩詞的傳承等。

每一次開工前，廉成春都要投入大量的時間制定修補方案。先是找到最匹配的紙張，材質、顏色甚至紋路都要仔細對比研究，顏色不匹配就要不斷調色，再打漿糊。修復開始後，拆書、標頁碼、修補、裝訂、壓平等等，每一項工作都是一次對技術的考驗，修補工具看似簡單，不過幾把鑷子、毛筆、刷子，還有噴水壺、壓平機，但每一步都要「步步為營」，稍有不慎，就會對古籍造成二次傷害。

廉成春：古籍修復不簡單也不難

如今，廉成春已在抖音發布140多段短片，內容包括如何補上蟲洞、怎麼給古籍包角、打漿糊的正確步驟、古籍換書皮從何做起等等。廉成春稱，自己是想讓更多人知道，古籍修復這件事不簡單也不難。

對於徒弟在拍片分享古籍修復方法，杜偉生對此非常支持，並在今年7月入駐抖音。他表示，在網上發布短片並非為了讓大眾一擁而上去學習古籍修復專業，關鍵是對於古籍保護很有價值，能讓大眾知道修復的工作，「古籍裏蘊含着的是傳統文化，這是作為中國人不能丟的東西。我們要用各種方式喚起公眾的重視，最好從小學起就開設相關課程」。