明代科學家宋應星剃清末髮型？　央視節目《典籍裏的中國》掀熱議

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 18:40

大型文化類節目《典籍裏的中國》第二期周日（7日）在央視播出，該期節目聚焦中國首部關於農業和手工業生產技術的百科全書《天工開物》，明代科學家宋應星行遍各地，記錄實用之學，寫就《天工開物》的故事獲得不少好評。 惟節目中演員李光潔扮演的宋應星，其清朝初期時的老年造型是大部分影視劇作品中常見的「陰陽辮子頭」，在網絡掀起一片爭議。有網民稱，歷史上宋應星是堅決反清復明的義士，目前留存形像都沒有過剃髮易服，更不可能用清朝末期才會有的「陰陽辮子頭」造型。但也有網民稱，節目中宋應星中青年的形象都是明朝裝扮，老年形象的改變是為了表示朝代更迭。

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第二期《典籍裏的中國》「穿越」到300多年前明朝萬曆年間的江西，以宋應星和其哥哥宋應升、友人涂紹煃的珍貴情誼作為線索，講述他如何在科考屢次不中的逆境下，靠著兄弟們的支持與鼓勵，把多年走訪大江南北了解到的生產方式和工農技術都記載下來，最後寫出《天工開物》。

《天工開物》是由宋應星初刊於1637年（明崇禎十年丁丑），共三卷十八篇，全書收錄了農業、手工業，諸如機械、磚瓦、陶瓷、硫磺、燭、紙、兵器、火藥、紡織、染色、製鹽、採煤、榨油等生產技術。是世界上第一部關於農業和手工業生產的綜合性著作，是中國古代一部綜合性的科學技術著作，有人也稱它是一部百科全書式的著作，作者是明朝科學家宋應星。外國學者稱它為「中國17世紀的工藝百科全書」。

節目為了展現出時代的不同，跨越了宋應星的青年、中年、老年時期，並為演員李光潔所飾演的宋應星一角安排了三種造型。節目中講述了宋應星晚年回到家鄉後，耕讀持家，把書中的農業和手工業技術教授給鄉鄰，繼續福澤百姓。但其造型就引起不少爭議，因為歷史上以「明末遺民」自視的宋應星，在節目中卻留著清末時期的「陰陽辮子頭」。

網民評論：

「人家一輩子反清復明，最後被你搞成清朝人了，悲哀呀」。 「削髮易服對於明朝人來說，不是改朝換代而是國家破亡。有多少仁人志士為不削髮易服而自盡就明白節目組有多侮辱宋應星」。 「不管對兩個朝代的喜惡如何，一個利是節目，就應該做到實事求是，存一份敬畏心，尊重偉大曆史人物的個人選擇和真實形象」。 「真正不符合歷史的，是清初應該是金錢鼠尾的髮型，而不是這種中後期的髮型」。 「本來我也以為是朝代更替，結果了解了一下，這位還是個反清義士，那就怪不得觀眾們噴了」。

清朝前、中、後期髮型的變化。（觀察者網）

據宋應星紀念館官網介紹，崇禎十七年（1644年）明朝滅亡，宋應星成為亡國之民，無意戀官的他掛冠而歸。晚年他與哥哥宋應升將抗清復明的希望寄予南明，但此政權僅存活18年就滅亡了，清兵南下取江西。隆武二年（1646年），哥哥宋應升服毒殉國。清朝建立後，宋應星一直過著隱居生活，在貧困中度過晚年，拒不出仕。而宋應星早在清軍入關之際，便撰有《春秋戎狄解》。這是一篇對清軍極不友好的文章。好友陳弘緒（也是一位明朝遺民）評價說，在眾多明朝官員改穿胡服投降清軍之際，宋應星這篇文章「殆有深意」，應該廣泛傳播，「以伸內外之防」。

而關於宋應星的人物形象，在內地的教科書、紀念幣、紀念郵票以及江西宋應星紀念館中的雕像，就都未出現過他晚年留清朝辮的模樣。但有網民表示，節目中宋應星的老年形象的改變是為了表示朝代更迭。

據介紹，大型文化類節目《典籍裏裡的中國》是央視推出的大型文化節目，聚焦優秀中華文化典籍，通過時空對話的創新形式，以「戲劇+影視化」的表現方法，講述典籍在五千年曆史長河中源起、流轉及書中的閃亮故事。

雖然第二期的人物造型惹出爭議，但該節目自今年2月12日首播之後也收穫不少好評，在豆瓣評分網站上更是獲得了9.0分的高分。有觀眾認為，以沉浸式話劇的形​​式來展現典籍是一種驚喜。還有觀眾指出，從國家寶藏開始，央視找到了文創宣傳的全新模式，如果語文課歷史課也採用這種生動形象的教學方式，或者直接引用這些節目片段作為教材，相信學生的學習積極性會更高。

（觀察者網/綜合報道）