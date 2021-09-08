三星堆｜古蜀人如何煮飯吃飯？　出土陶器富設計感且反映高超智慧

四川廣漢三星堆遺址出土的青銅器震驚世界，不過其實當地也出土了很多陶器，反映出三星堆古蜀人的生活日常。近日三星堆博物館展出的一批陶器，就可以看到古蜀人煮飯吃飯的情況。



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據央視報道，通過1986年初在三星堆祭祀坑附近發現的「三足炊」，或許能猜測出三星堆古蜀人做飯的的方法。據介紹，三足炊足尖腿圓、頂個托盤，底下點火，可蒸可煮，中空的三足還可能會加水。而食物則放在托盤裡。有專家推測，三足炊可能還有蓋子。使用時，可在三足中間燒火升溫，如此一來達到蒸煮的效果。

在盛載食物方面，「高柄豆」可能就是古蜀人的碗。高柄豆最上面的盤口寬18厘米，中間細長的支架「豆柄」，高達46厘米，起到穩定作用的圈足直徑約17厘米，與盤口的1厘米之差，讓整件陶器顯得極具設計感。

其實，由於當時沒有桌子，沒有凳子，古蜀人都是席地而坐，豆柄就造得特別高。高柄豆是餐桌和餐具的結合體，一舉兩用，反映著古蜀人的高超智慧。

至於古蜀人的湯勺也許就是「鳥頭把」。據介紹，由於勺體太大太薄，只有勺把部分保留了下來。這些「鳥頭把」長度基本為10—30厘米，直徑約2—3厘米不等。

在距今約5000至2600年之間，三星堆文化的陶器業進入相當發達的階段，並採用手製和輪製兩大技術。陶器一般都裝飾有簡單的紋飾，有些是古蜀人用繩子按壓後的繩子印，有些是指甲戳出來的指甲紋，還有的則是手捏泥條粘貼到陶器上形成。在燒製過程中，為防止開裂，古蜀人還在陶泥中加入雲母、貝殼碎末以及石英砂等製成夾砂陶器。

目前，三星堆遺址出土的陶器有數十個種類，尖底罐、鳥頭把勺、高柄豆、三足形炊具、長頸壺等最具地方特色。