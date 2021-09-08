尚氣｜萌獸弭平辱華風波？　一文看荷里活電影裏的《山海經》怪物

曾因主角長相帶有歐美對華人的刻板印象，加上漫畫原著反派角色「滿大人」（形象出自傅滿洲）等，使好萊塢專門製作超級英雄電影的漫威工作室（MCU）新片──《尚氣與十環幫傳奇》，還未正式上映時就被貼「辱華」標籤。

不過日前《尚氣》於台港澳、北美等地區播映後，吸金功力超乎想象，連奪北美、台灣票房冠軍，香港單日收300萬元。片中出現源自於《山海經》的異獸「帝江」，名叫Morris，也讓觀眾驚奇，稱讚他可愛吸睛。



《尚氣》高票房一方面或許與「辱華」討論有關，但也有不少民眾因為好奇修改過後的「滿大人」──尚氣的父親、由影星梁朝偉飾演的徐文武，想知道漫威如何描述他與尚氣的父子關係，而踏入電影院觀看。

除此之外，觀眾發現漫威竟然還在《尚氣》里加入許多《山海經》的異獸。比如：鳳凰、九尾狐、麒麟等，其中最特別的就是載歌載舞，又會撒嬌的Morris，它就是《山海經》裡描述的異獸「帝江」。

事實上，長着小翅膀、沒有眼睛的「帝江」，亦是出自《山海經》。《山海經．西次三經》載：「又西三百五十里曰天山……而西南流注於湯谷。有神焉，其狀如黃囊，赤如丹火，六足四翼，渾敦無面目，是識歌舞，實惟帝江也」。

不過後人逐漸把帝江與《莊子．應帝王》中所說的「因七日鑿七竅而身亡的中央天帝混沌（有一說為帝江的兒子）」相結合，像是兩晉學者郭璞（276－324年）：「質則混沌，神則旁通。自然靈照，聽不以聰。強為之名，號曰（一作曰惟、曰在）帝江」。

除了《尚氣》，近年來也有幾部好萊塢電影，在故事中加入中國幻想異獸元素。像是《神奇動物在哪裏》第二集中出現了像老虎的魔法生物「騶吾」，它同樣來自《山海經》。

中國史書多稱其為「騶虞」，《山海經．海內北經》載：「林氏國有珍獸，大若虎，五彩畢具，尾長於身，名曰騶虞，乘之日行千里」。相較於《山海經》其它異獸，騶虞很早就被賦予「天子的仁慈之心」等象徵，逐漸形塑成與麒麟相似、同為具有仁心的獸類。

不過，《毛詩故訓傳》則記載：「騶虞，義獸也，白虎黑文，不食生物，有至信之德則應之」，則把騶虞形容成像是白虎、還是代表正義的動物。中國大陸研究《山海經》的學者馬昌儀指出，由於書中僅描述騶虞「大若虎」，就是大小近似老虎，但未說明具體外貌，造成後世騶虞有老虎與馬兩種形象。

除《怪獸與牠們的產地》外，《翻生侏羅館》第三集，也出現來自《山海經》的相柳（相繇）。《山海經．大荒北經》、《山海經．海外北經》皆載：「共工之臣曰相柳氏，九首，以食於九山。……相柳者，九首人面，蛇身而青」。相柳的外形與希臘神話中的「勒拿九頭蛇」（Lernaean Hydra）相似，同樣為象徵水災的惡獸。

好萊塢電影出現的中國奇幻生物，由於添加不少歐美人士的想象，使其與《山海經》的插畫比較，外觀多有巨大變化。相比之下，《尚氣》的帝江不論外形、行為都與書中形容的最為接近，相柳次之；差別最大的則是《怪獸與牠們的產地》裏的騶虞，不但像是放大版的貓咪、也與仁義無關。

產自《山海經》的中國幻想生物到了歐美，總不免被「妖魔」或「怪獸」化，不過被貼上「辱華」標籤的《尚氣》，片中出現的鳳凰、麒麟、龍、九尾狐、帝江除了外形考據，且以符合華人、中華文化的正面形象，展示給全世界民眾，不僅帶來一股Morris風潮，或許也能借此契機讓西方多加認識中國文化。