《尚氣》意外勁多笑位　楊紫瓊一句匪夷所思對白觸發觀眾戲院爆笑

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演,電影上映口碑不錯,票房更直逼《黑寡婦》。



梁朝偉跟陳法拉飾演夫婦,十足神仙眷侶。(電影劇照)

今次電影採用普通話以及英語對白,交接位未算突兀,不過香港觀眾聽得最哽耳應該是梁朝偉對着元華講的一句:「小子,你對我說話尊重一點。我吃的鹽比你吃的飯多!」雖然文武(梁朝偉 飾)已活過千年,但對着大羅守護者之一的光伯(元華 飾)講這句未免有點奇怪,而且最怪的是這明明是廣東話諺語,香港影迷似乎並不受落。

元華現身《尚氣》令香港市民感到驚喜。(劇照)

雖然這句對白有點突兀,但其實《尚氣》另有笑位對白,更令不少人在戲院睇到笑出聲。

點擊即睇爆笑對白: