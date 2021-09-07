《尚氣》意外勁多笑位　楊紫瓊一句匪夷所思對白觸發觀眾戲院爆笑

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由梁朝偉、劉思慕（Simu Liu）、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演，電影上映口碑不錯，票房更直逼《黑寡婦》。
今次電影採用普通話以及英語對白，交接位未算突兀，不過香港觀眾聽得最哽耳應該是梁朝偉對着元華講的一句：「小子，你對我說話尊重一點。我吃的鹽比你吃的飯多！」雖然文武（梁朝偉 飾）已活過千年，但對着大羅守護者之一的光伯（元華 飾）講這句未免有點奇怪，而且最怪的是這明明是廣東話諺語，香港影迷似乎並不受落。
雖然這句對白有點突兀，但其實《尚氣》另有笑位對白，更令不少人在戲院睇到笑出聲。
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