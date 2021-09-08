《尚氣》梁朝偉反客變主角　盤點5套配角完勝之作劉德華贏埋獎

由香港影帝梁朝偉主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），未上畫已經掀起話題，以為純粹是香港觀眾對朝偉有感情？電影在美國上畫後都獲得力讚，比起主角劉思慕更成焦點。
迪士尼原想找亞洲影帝為主角加持，幫一把，結果反而佔埋上風，其實類似的情況都時有發生，有時仲令配角更突出，贏埋男配角獎。
《門徒》劉德華神級演出
2007年的電影《門徒》，由吳彥祖當男主角，劉德華、古天樂主演，整個故事圍繞臥底警察吳彥祖，如何冒生命危險搗破由毒梟劉德華主理的販毒集團。戲份上吳彥祖明顯較多，不過劉德華角色的設定特別精彩，尤其跟吳彥祖講解的供求問題一幕，堪稱上乘演出，最終更贏得第27屆香港電影金像獎最佳男配角。
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