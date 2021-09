《尚氣》梁朝偉反客變主角　盤點5套配角完勝之作劉德華贏埋獎

由香港影帝梁朝偉主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),未上畫已經掀起話題,以為純粹是香港觀眾對朝偉有感情?電影在美國上畫後都獲得力讚,比起主角劉思慕更成焦點。

迪士尼原想找亞洲影帝為主角加持,幫一把,結果反而佔埋上風,其實類似的情況都時有發生,有時仲令配角更突出,贏埋男配角獎。



梁朝偉在《尚氣》的演出備受讚賞。(劇照)

劉思慕飾演的尚氣,將會帶到去《復仇者聯盟 5》埋下伏筆。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

《門徒》劉德華神級演出

2007年的電影《門徒》,由吳彥祖當男主角,劉德華、古天樂主演,整個故事圍繞臥底警察吳彥祖,如何冒生命危險搗破由毒梟劉德華主理的販毒集團。戲份上吳彥祖明顯較多,不過劉德華角色的設定特別精彩,尤其跟吳彥祖講解的供求問題一幕,堪稱上乘演出,最終更贏得第27屆香港電影金像獎最佳男配角。

劉德華染得一頭白髮,飾演隱世毒梟,全片幕幕渾身是戲。(《門徒》劇照)

