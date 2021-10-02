低調石蒜搖身變為「曼珠沙華」　花朵背後原有日本人從中「作梗」

秋季除了菊花等花卉，還是石蒜盛開的季節。說到石蒜，大部分的兩岸年輕人可能不清楚那是什麼，但說到「彼岸花」、「曼珠沙華」，腦中便有清晰的圖像：紅色、向後展開的捲曲花瓣，以及突出的花蕊，但是各位有沒有想過這樣的稱呼究竟是對還是錯，進而感到奇怪呢？



石蒜為多年生草本植物，花期為夏末秋初，野生品種多生長於陰森潮濕的地方，耐寒。原產中國長江中下游，以及西南地區，唐代時便有文獻紀錄，載明根莖有毒，不可食用。

不過今日在網絡上搜尋「彼岸花」、「曼珠沙華」，總是會搜到許多相似的內容，如解釋「彼岸花」之稱呼由來，是因為花葉不相見、且黃泉邊開滿紅色的「彼岸花」。但點開「曼珠沙華」的解釋，又稱《妙法蓮華經》中所載的「天界四華」之一的「曼珠沙華」，就是「彼岸花」。這兩種說法相當常見，卻又彼此矛盾，該如何解釋呢？

石蒜除了紅色，還有白色、黃色等其他顏色，但近年兩岸年輕人多將紅石蒜稱「曼珠沙華」、白石蒜稱「曼陀羅華」。（維基百科公有領域）

首先，傳統中國文化裏，並沒有將石蒜稱作「彼岸花」、「曼珠沙華」的習慣，反而稱其為無義草，或是從花形稱作龍爪花、蟑螂花。唐代博物學家段成式（803－863年）所著的《酉陽雜俎》便有提到石蒜：「金燈，一曰九形，花葉不相見，俗惡人家種之，一名無義草」。

由於石蒜的生長環境、有毒等習性，雖是中國原產植物，但甚少受到文人追捧，知名度不如牡丹、梅花、海棠、蓮花等花朵高。

至於為何石蒜會有兩種自相矛盾的解釋，這裏先從《妙法蓮華經》說起。佛經載：「佛說此經已，結跏趺（音家夫，盤腿坐）坐，入於無量義處三昧，身心不動，是時天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼珠沙華、摩訶曼珠沙華。而散佛上及諸大眾。普佛世界，六種震動。」

這一段主要在描述天降花雨，文中提到的四種花（網傳的「天界四華」）皆翻自梵文。此處的曼陀羅華並非指常見的曼陀羅花（俗稱洋金花、大喇叭花），而是指白色的蓮花（曼陀羅譯為白色，華同花）；而曼珠沙華，則指紅色的蓮花（曼珠沙譯為紅色），摩訶即「Maha」音譯，在梵文意思為「大」，指大白蓮花與大紅蓮花。

直到今日，無論是在印度的宗教慶典、還是其他東南亞佛教國家，蓮花依然是供奉佛祖的重要花卉，可想而知「天界四華」應是指蓮花，且石蒜原產中國，那麼是誰將曼珠沙華與石蒜劃上等號的？

其實，是日本將曼珠沙華與石蒜相提並論的。除了將石蒜雅稱為「曼珠沙華」外，日本人更常稱石蒜為「彼岸花」。由於日人會在秋分時掃墓，因此秋分前後三天被稱為「秋彼岸」，而於此時盛開的石蒜，自然就成為黃泉的象徵了。

2017年香港奇華餅家推出的中秋月餅廣告，因在片中使用石蒜，引發大眾批評。細看歷代文人評花，就能知道石蒜從來就不是華人推崇的花朵。（HK01）

由於日本動漫文化於華人生活圈相當流行，在其影響下年輕人也逐漸稱石蒜為「彼岸花」、「曼珠沙華」，甚至許多漢服商家還曾推出「彼岸花」圖樣的漢服。從此，本來於傳統文化中連「花譜」都排不上的石蒜，開始在年輕人亞文化間有了知名度；不過，此事看似小，實則是日本長年以來「文化入侵」的又一影響。