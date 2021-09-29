魷魚遊戲｜內地登熱搜網民反應兩極　國產劇與文化輸出再掀討論

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起全球熱潮，甚至成為首部登上美國Netflix收看榜冠軍的韓劇，是「韓流」搶灘的又一次體現。

在中國內地，雖然Netflix並未開通服務，可是熱度沒有缺席，該劇更多天登上微博熱搜。不過網民反應卻兩極，有人質疑片方買熱搜，但亦有不少人不認同，並對該劇投以正面評價，甚至有人藉此與國產劇比較，認為後者題材過於受限。



《魷魚遊戲》上線才短短10天多點，就已持續在許多地區的Netflix佔據排行榜首位，世界排行榜更在本月25日衝上冠軍寶座，打敗許多歐美人氣劇。

在內地，該劇的關鍵字同樣登上微博熱搜，不過由於Netflix並未在內地開通服務，因此許多網民根本不知道Netflix或網飛（中文譯名）是什麼意思，即使知道該劇亦不能在內地的播放平台上看到，因此不少人紛紛表示不滿，甚至直言「到底要霸凌我們多久？」、「這部是憑什麼每天上熱搜啊？」

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當中，許多網民質疑該劇之所以能登上熱搜，是因為片方買熱搜，「我覺得韓國文娛在微博有包年熱搜吧」、「一部天天上熱搜周圍卻無人提及的劇」、「明明沒有正式的渠道看，不正式的渠道也沒見熱搜裡宣傳，買這熱搜到底為了啥」。

不過也有許多網民並不認同，「笑死國內都是看的盜版」、「在中國買熱搜有什麼好處嗎」、「營銷買熱搜能火到全世界排名第一？幾十個國家都是排名第一，有的人不願意承認還非要嘴一下的嘴臉真的難看，如果有點自己判斷力，翻出去看下是實火還是微博營銷的吧」。

值得一提的是，也有網民更多琢磨於與國產劇的比較，並肯定韓國在文化輸出的成就。當中不少人認為，國內不缺好的素材，也有深厚的文化底蘊，但就題材來說，國產劇實在太受限，「承認別人優秀很難嗎」、「輸出全球這四個字我都沒法和國產劇聯繫起來」、「為什麼我們一個文化大國還比不上日韓的文化輸出？難道不是因為被管得太多嗎」，甚至有人直指「韓劇內容題材不受限，早就轉型多元化了，連台灣偶像劇現在都不再拍甜寵了。內地影視再不鬆綁，會全面潰敗」。

也有人認為，創作不出好的劇或電影，其實和創作者還有現如今被資本控制的製作團隊也有一定的關係，「資本想怎麼拍就怎麼拍，想用誰就用誰，好的演員好的劇本都沒有機會！都想著賺快錢」。

公開資料顯示，目前在內地影視審查機制中，並不存在分級制度的説法，不過禁止載有的內容，包括了危害國家統一、主權和領土完整的；危害國家安全、榮譽和利益的；煽動民族分裂，破壞民族團結的；洩露國家秘密的；宣揚不正當性關係，嚴重違反道德準則，或內容淫穢，具有強烈感官刺激，誘人墮落的；宣揚封建述信，蠱惑人心，擾亂社會公共秩序的：渲染兇殺暴力，唆使人們蔑視法律尊嚴，誘發犯罪，破壞社會治安秩序的；誹謗、侮辱他人的；有國家規定禁止的其它內容的。

另外，應當刪剪、修改的，包括夾雜有兇殺、血腥暴力內容的，如美化罪犯形象，引起人們對罪犯同情和讚賞；具體描述犯罪手段及細節，有可能誘發和鼓動人們模仿犯罪行為；刺激性較強的兇殺、吸毒、賭博等不良畫面；毫無必要的描述獵奇荒誕，有悖人性的殘酷的暴力行為。此前遭全網下架的《超人迪加》（內地譯作「迪迦奧特曼」），便涉及到尺度較大，涉及暴力犯罪元素，以及存在危險行為，孩子容易模仿等。

因此，認為內地應引入分級制度，而不是蠻橫下架的討論不時出現，甚或，相關議題也在於社會主義核心價值觀，這又從側面反映出國產劇或電影，與外劇或電影博奕中的「下風」。

界面新聞日前便曾引述國內某高校影視行業研究部門一位要求匿名的研究員指，影視評級制度在更發達的社會裡，是一種參考制度，而非強制規章，「它更類似於行業自律，或是供消費者參考。理論上，各種級別的作品都會在市場上出現，但是評級會影響監護人的消費決策，通過消費者本人的市場行為來保護未成年人」。