冷門職業｜白天尋狗夜晚找貓　寵物偵探全年無休只為助人尋回愛寵

遺失物品，可以發失物啟事；走失愛寵，卻如大海撈針般難以尋回。為了找回走失的寵物，有人會靠自己的力量尋找，或貼出尋寵啟事，甚至在網上尋求幫助，但你又有否想過可以找寵物偵探幫忙？



到底什麼是寵物偵探？簡易而言，寵物偵探就是受人僱傭，幫助尋找走失的寵物，通常是貓或狗。在尋寵過程中，需要使用的工具包括望遠鏡、夜視儀、電筒、生命探測儀、管道探測儀等專業設備，而軟件能力，則是寵物偵探的團隊合作、經驗程度、觀察力等等。

微信公眾號《液態青年》報道，39歲的孫錦榮任職寵物偵探8年有餘。在這8年間，他和自己的團隊幾乎是全年無休，隨時待命，一般是白天尋狗，夜晚找貓，團隊成員幾乎難以擁有正常的作息。

從公開報道可見，孫錦榮是中國第一個以職業狀態做尋寵的人。（微信公眾號《液態青年》）

孫錦榮有一套獨特的觀察事物方法，包括異型、色差和動態，雖然概念稱不上嚴謹，但卻實用。他將一眼看上去和事物常態不一樣情形的稱作「異型」，從輪廓、顏色、活動等幾個方面判斷事物稱為「色差」，而動態則不僅包括視覺，還需要感受風向，從紛雜的氣味中識別出貓尿味，也要綜合判斷周圍的環境，判斷動物的去向。

除了靠技巧、經驗和直覺，尋寵更要配合運用不同的硬件。以尋貓為例，貓會藏在人眼難尋的地方，比如樓頂房檐、下水道、灌木叢後，而無人機可以飛到高處，夜視儀可在不驚擾動物的情況下在夜間搜尋，生命探測儀則可把搜尋範圍進一步縮小。同時，尋寵前要花時間學懂「基本功」，比如要用毛巾或毯蓋上貓咪的眼睛，令牠們有安全感，更要向寵物主人詳細了解牠們的年齡、性別、個性，以及交流方式等等。

從公開報道可見，孫錦榮是中國第一個以職業狀態做尋寵的人，從獨行俠到如今有所建樹的小團隊，靠的是慢慢累積經驗。目前，其團隊共有16名成員，他們大多是90後、95後，來自天南海北，曾任職各行各業，包括廚師、銷售員或創業等等。孫錦榮為他們包吃包住，底薪加提成，每日都猶如像帶徒弟一樣將尋寵的經驗傳授給他們。除了技術和經驗，孫錦榮更希望成員能從中找到「價值感」，而不僅僅將尋寵當成一份工作。

雖然寵物偵探富有經驗，但尋回寵物並非能百分之百保證的事情。無人擁有上帝視角，所以尋寵時只能每一種可能性都試一試，包括調取翻看閉路電視畫面，逐家逐戶詢問，甚至是翻圍牆查看具體的環境。尋回寵物固之然好，但亦有機會只能尋回遺體，或是身體的一部分。孫錦榮提到，團隊成員某次帶回一顆狗牙，是最後能找到的狗身的部分，最後對方用包裝袋裝好寄回給飼主，「他沒有隨隨便便找個破布之類的，而是用乾淨的容器給它裝好，這種基本的人道意識，也是我想傳達給他們的」。

尋寵難以計算的價格，令孫錦榮需要面對許多不被理解的時刻。他表示，大多數人對於寵物偵探的工作、收費、如何評判服務成效，都沒有具體的認知或印象，有失主會對尋寵行動抱有過高的期望，甚至會直接問「多少錢能找到一隻狗」，「這不是一個付出了金錢和精力，就一定能有結果的事情。我們能做的，只是在受僱用的狀態下，以我們的經驗和技能，提高找到的概率」。而在面對一些付不起尋寵費用的失主，他也無能為力，「我希望人們能理性養寵，在自己的能力範圍內養寵」。

為了讓更多人理解寵物偵探的工作，孫錦榮開始在網上做形象傳播和運營。如今，團隊會將尋寵的過程剪輯成3分鐘的短片，並在網上發布，觀眾觀看影片時，就能直觀地感受到寵物偵探要面臨的日常環境。