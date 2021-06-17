山東民眾帶貓狗出遊過端午　人均過千元　寵物旅行團或成大趨勢？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-17 21:00

適逢端午節，內地不少民眾都趁3日小長假出遊，其中山東濟南市一個寵物旅行團備受關注，41名「鏟屎官」帶同20多隻「毛孩」一同到日照市的海邊遊玩，歡度假期。 事實上，內地寵物旅遊已悄然興起。專家指出，不少景區正逐步允許寵物進場，相信以後會變成大趨勢。

《齊魯晚報》報道，不少飼主都參加了濟南一個寵物旅行團。有參加者表示，大部分景區、酒店都不允許寵物進入，帶寵物出遊有諸多不便，此前只能將寵物狗放到寵物店，「現在能帶着寵物出去旅遊，真是太好了」。

據了解，寵物旅行團為期兩天，單人跟車費用為880元（人民幣，下同），雙人跟車費用為1680元，自駕游費用則每人850元。狗狗免費，若主人需購買愛寵座位，則每位收費80元。

有飼主帶寵物貓參加旅行團。（齊魯晚報）

旅行團領隊王柯祿表示，由於不是專業的旅行社，他們無法享受到景區、酒店的相關折扣，因此價格相對較高。本次旅行團的「鏟屎官」主要來自濟南市及日照市，均參加一日遊活動，共有二十多隻狗和一隻貓。

「70後」的王柯祿在旅遊業打滾數十年，早前喜歡上自駕游，如今又因養狗轉戰「寵物遊」，並與朋友合夥開公司專門做寵物旅遊。他表示，自己有養狗，知道帶狗出去旅遊非常吃力，又坦言帶寵物出遊在住宿、吃飯、進景區等方面都會遇到諸多問題，「稍微好點的酒店就不讓帶着狗住宿，吃飯也只能吃地攤，好多景區也卡着不讓進」。

他介紹，在開展寵物旅遊過程中，住宿和吃飯是最難處理，因此要提前與酒店溝通。目前，不少酒店和景區逐漸接納寵物旅遊團。為了避免寵物傷人、隨地大小便等問題，「鏟屎官」攜帶寵物狗時要牽好狗繩，自備膠袋及時清理排泄物，且要攜帶狗証、針卡等。

王柯祿表示，一年以來，他們已經帶了5、60個旅行團，參與活動的「鏟屎官」多達上千人次，「最小的一個團是6個人，最大的將近100人」，他們的足跡遍布省內城市，以及河北、內蒙古、浙江、四川等，更計劃今年踏足西藏。

寵物旅行團或成大趨勢

山東大學經濟學院教授、山東大學文化和旅遊研究中心主任王晨光分析，最近幾年國內寵物旅遊興起，背後是龐大的寵物經濟市場，愈來愈多「鏟屎官」希望帶寵物一起外出旅遊，既是一種客觀需求，也是一種潛在商機。

王晨光表示，不少傳統的酒店逐漸將接納寵物變成一個服務內容。雖然攜帶寵物出遊存在諸多問題和隱患，但旅行社從業者應該妥善解決問題。

據了解，今年5月實施的《中華人民共和國動物防疫法》規定，飼主攜帶狗隻外出時，應按規為狗隻佩戴狗牌並系上狗繩，防止狗隻傷人、傳播疫病。

專家指出，不少景區正逐步允許寵物進場，相信未來寵物旅行團會變成大趨勢。（齊魯晚報）