三星堆｜青銅扭頭跪坐人像的腿部有文字？　專家：確為紋飾

四川廣漢市三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」。早前考古學家更在新發現的6個「祭祀坑」中再出土逾千件文物，除了青銅扭頭跪坐人像、青銅人像戴龍形頭飾，更有一把與戰國時期青銅打緯刀形狀相似的玉刀。

一直以來，三星堆是否出現文字一事吸引公眾注意，近日有網民稱，在青銅扭頭跪坐人像中發現有疑似文字的符號串出現。



《紅星新聞》17日報道指，有網友在微博發文稱，在三星堆四號坑3件青銅扭頭跪坐人像的腿部，發現有疑似文字的符號串出現，很可能就是三星堆文明的文字。

此外，還有網友將周代古蜀青銅戈上巴蜀符文，與青銅扭頭跪坐人像上刻畫的內容進行對比，表示「看上去兩者似乎存在著某種文字發展的連續性」。

對此，三星堆考古發掘相關工作人員發文反駁，表示關於青銅扭頭跪坐人像腿部的紋飾，通過北京大學、中國社會科學院考古研究所等頂尖考古研究機構的團隊拿著實物反覆觀察過後，認為該紋飾並非文字。

三星堆遺址4號「祭祀坑」出土的青銅扭頭跪坐人像。（新華社）

廣東省文物考古研究所研究館員、前副所長卜工在查看青銅扭頭跪坐人像腿部的刻畫後表示：「確為紋飾，並非文字。」他說，該刻畫上的內容特點更像是紋飾，因為中國從彩陶開始，到玉器加工，紋飾都呈現出二方連續、左右對稱的特點。但中國字從甲骨文開始，均為「方塊字」。

卜工又表示，「我們中國是不是只有一個文字系統呢？目前是肯定的。」三星堆是否會出現文字，亦或出現其他系統的文字，目前還沒有定論。