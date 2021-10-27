北大考古學家劉拓四川墮崖身亡　曾赴伊拉克考察遭軍方扣押14天

青年考古學者、北京大學考古文博學院博士劉拓，近日在四川馬爾康市甲扎爾甲山考察洞窟壁畫時墮崖身亡，終年31歲。



公開資料顯示，劉拓在1990年出生於雲南昆明，湖南常德人，北京大學考古文博學院博士，曾任蘭州文理學院旅遊學院副教授。劉拓熱愛文物古蹟和與之相關的旅行，迄今為止已前往伊拉克、阿富汗等30多個國家和全國將近700個縣，到訪超過200處世界遺產和1500餘處全國重點文物保護單位。

《紅星新聞》報道，蘭州文理學院旅遊學院院長高亞芳證實劉拓遇難的消息，並表示是今日（27日）凌晨4時許劉拓母親通知噩耗，「他父母已經坐今天的早班機從北京飛去四川處理他的後事了。真是太傷心了，這孩子對自己熱愛的事業非常執著，心地單純，堅持做自己喜歡的事情」。

高亞芳稱，劉拓今年1月入職蘭州文理學院旅遊學院，到7月辭職，「他很真誠地跟我溝通，說感覺教學不是自己最強烈的興趣點。他最愛的還是考古」。幾番挽留後，高亞芳決定尊重劉拓的選擇，同意他辭職，「他還想去阿富汗，因為去阿富汗做過系統考古的考古人很少，所以他準備和國內一些考古同仁，去那裏做搶救性考古。這才是他最強烈想實現的夢想」。蘭州文理學院旅遊學院指，劉拓已於9月離職。

劉拓最為人熟知一事，是他在2015年7月去伊拉克考察古蹟時，遭伊拉克軍方扣押14天，經使館介入後平安獲釋回國。今年6月，劉拓出版考古文集《阿富汗訪古行記》。他接受媒體採訪時，談及自己冒險深入阿富汗腹地，在當地武裝力量的保護下一路前往著名的賈姆宣禮塔參觀的經歷。

今年8月，馬爾康市政府官網曾發布《馬爾康市甲扎爾甲山洞窟壁畫遷移異地保護方案獲國務院批覆》：受大渡河雙江口水電站建設項目影響，馬爾康市甲扎爾甲山洞窟壁畫需遷移異地保護，近日，經多方努力，壁畫遷移異地保護方案已獲國務院批覆。

據介紹，甲扎爾甲山洞窟壁畫位於馬爾康市白灣鄉大石氹村甲扎爾甲山南麓山腰處，洞窟為一天然岩石洞穴，洞內殘存佛塔一座，東西二壁及佛塔四周均繪有大量的佛教壁畫，是研究明清時期川西北高原藏傳佛教繪畫藝術和藏傳佛教歷史的重要文物實物資料，2013年3月5日被列為第七批全國重點文物保護單位。