不僅僅靠吃竹子為生？　陝西巡視員拍到大熊貓啃食羚牛骨一幕

國寶大熊貓幾乎完全靠吃竹子為生，但殊不知，其實大熊貓亦是肉食動物。近日，陝西佛坪國家級自然保護區管理局，有巡視員目擊一隻大熊貓啃食羚牛骨頭的一幕，並拍下珍貴影像。



據《新華社》報道，巡視員李水平近日在保護區內發現，一隻大熊貓正在津津有味地啃食動物骨頭，「我們發現牠時，距離不到50米。這一大片山坡上沒有竹林，原來牠在捧著一根一尺多長的骨頭正啃得香。」

李水平指，這隻大熊貓吃了10分鐘左右後，便走進山坡上的林子中。翌日，工作人員在事發地點附近收集到特殊的大熊貓糞便樣品，與常見的大熊貓糞便相比，這些糞便顏色灰白，像梭形的石灰棒。

經過判斷，大熊貓啃食的是另一種國寶級動物羚牛的骨頭。據悉，這次是在佛坪國家級自然保護區內第二次拍到大熊貓食肉的影像。此前，工作人員在分析大熊貓糞便時，也曾發現部分糞便樣品中存在未消化完全的動物殘骸和毛髮。

對此，北京大學研究員、世界自然保護聯盟（IUCN）熊類專家組成員李晟認為，「在秦嶺、岷山、邛崍山等多個地區，也曾有研究記錄到野生大熊貓偶爾會『打牙祭』，主要是取食動物殘骸。這樣的行為和動物性食物的補充，對於野生大熊貓來說具有什麽作用和意義，還需要進一步的研究。」