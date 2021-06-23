15歲旅日大熊貓「真真」產雙胞胎　中國外交部冀增進中日感情

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-23 17:53

據日媒報道，15歲的旅日大熊貓「真真」，今日（23日）凌晨在東京都上野動物園，誕下一對雙胞胎。這是自2017年6月誕下「香香」以來，「真真」時隔約四年再次產下大熊貓寶寶。

旅日大熊貓「真真」。（環球網）

據了解，兩隻大熊貓幼崽分別於凌晨1時3分及2時32分出生。其中第一隻大熊貓幼崽體重為123克，第二隻則尚未公布。兩隻大熊貓幼崽的性別也尚不清楚。

上野動物園曾於今年3月6日得到確認，大熊貓「力力」與大熊貓「真真」進行了自然交配。「真真」自5月23日前後開始出現食欲下降等懷孕症狀，6月2日前后的睡眠時間為往常的2倍。之后，園方暫停了大熊貓的對外公開展示。

今年15歲的大熊貓「真真」，於2011年和同歲的雄性大熊貓「力力」，由四川搬到日本上野動物園。目前，「真真」已經誕下三隻大熊貓。

對於「真真」產下雙胞胎的消息，中國外交部發言人在今日舉行的例行記者會上表示，大熊貓是中國的國寶和名片，是促進中外友好交流的使者。「真真」的第一個寶寶「香香」深受日本老百姓的喜愛，相信新熊貓寶寶的誕生也會給大家帶來喜悅和福氣。「我們衷心祝愿這兩隻熊貓幼崽茁壯成長，同他們的姐姐『香香』一樣，成為增進中日人民友好感情的使者。」