生態環境部：大熊貓野外種群逾1800隻　受威脅程度從瀕危降為易危

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-07 14:25

生態環境部表示中國已建立較完善的自然保護地體系，野生生物生境得到有效改善，大熊貓的野外種群數達逾1800隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。

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周三（7日）上午，國新辦召開記者會介紹「2021年生態文明貴陽國際論壇」相關情況。生態環境部自然生態保護司司長崔書紅表示，近日來內媒報道過多篇有關生物多樣性的新聞。

崔書紅指，有關新聞報道一定程度上反映了中國在生物多樣性保護和生態修復方面所取得的成就。（國新網）

崔書紅稱相關新聞包括祁連山保護區拍攝到國家一級保護動物荒漠貓；《人民日報》以「罕見！30年了，終於現身了！」為題，刊登攝影師在雲南拍攝到的三隻棕頸犀鳥的影像；野生大熊貓、雪豹等珍稀瀕危野生動物頻繁「現身」，亦時有報道；此外，黑龍江的東北虎進村、雲南亞洲象北遷的相關報導，也都引起了廣泛關注；近期鯨魚又出現在深圳大鵬灣。

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崔書紅指，上述現象的發生，在一定程度上反映了中國在生物多樣性保護和生態修復方面所取得的成就。

崔書紅稱，中國已經建立了較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到系統、完整地保護，野生生物生境得到有效改善。像野生大熊貓、藏羚羊、麋鹿等珍稀瀕危物種的生存狀況得到改善。部分珍稀瀕危物種種群逐步恢復，東北虎、東北豹、亞洲象、朱鹮等物種數量明顯增加。