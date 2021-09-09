三星堆遺址公布3、4號坑考古成果　罕見「獸面鳳鳥紋玉方座」出土

上世紀20年代末，四川廣漢三星堆遺址被人發現。1934年，遺址首次發掘後就長期停滯，直至1986年才出土青銅人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物，驚艷世界。

時隔35年，三星堆遺址於今年3月再次對外發布階段性的成果，包括新發現6座「祭祀坑」。經歷半年發掘，三星堆文物相繼出土，近期更在3號坑再出土一件青銅神樹。到底三星堆遺址考古發掘工作最新進展如何？又有哪些文物上新？考古學家又如何清理修復發掘出土的文物呢？ 《香港01》直播三星堆遺址考古挖掘情況。



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在三星堆遺址考古發掘階段性成果新聞通氣會上，官方通報三星堆遺址祭祀區3號坑、4號坑等階段性重大考古成果。目前3號坑的發掘已進入收尾階段，預計2個月內能完成田野發掘工作，4號坑則已發掘結束。截至目前，3號坑和4號坑共出土完整器557件（組），殘件1214件。

其中，3號坑填土堆積出土各類器物殘件和標本共729件。較完整遺物共478件（組），殘件141件。較完整器物包括有銅器293件、玉器45件、像牙100根、金器7件、骨雕2件、石器2件、海貝26件（組）以及材質不明器3件。

以「獸面鳳鳥紋玉方座」為例，其長13厘米、寬9厘米、高6厘米，整塊青灰色玉料切割而成。器物為長方體，上表面正中有一圓孔。方座側面線刻獸面紋、鳳鳥紋，是典型三星堆風格。此種形制、紋飾的玉座前所未見。

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4號坑方面，遺物已全部提取完畢，共出土完整器79件、殘件1073件。完整器包括玉器9件，均來自埋藏堆積，有琮2件、瑗1件、鑿4件、璧1件、錛1件；銅器21件；像牙47根，均來自埋藏堆積；陶器2件，均出土於灰燼層，且均為尖底盞。

4號坑碳十四年代研究，得到6個碳十四年代數據，經過貝葉斯統計樹輪校正計算得到其埋藏年代有95.4%的概率落在距今3148—2966年的時間範圍之內，屬商代晚期。至於3號坑年代應與2號坑非常接近。3號坑在形制、埋藏情況、出土遺物等方面與2號坑高度相似。根據現場觀察，3號坑出土的青銅樹幹等器物，甚至有可能與2號坑出土的部分器物綴合。以上種種跡象表明，3號坑與2號坑年代應非常接近，2號坑年代之前大致確定為晚商時期（約當殷墟二期），3號坑年代也與之大致相當。

今年3月20日，三星堆遺址再次對外發布階段性的成果。四川省文物考古研究院表示，2019年11月至2020年5月新發現了6座三星堆文化器物坑，也稱「祭祀坑」。此前，考古學家已在3、4、5、6號坑內已發掘至器物層，出土了金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等500多件重要文物。

據介紹，此次發掘專門為6個「祭祀坑」搭建了全透明的考古方艙，3個大面積的祭祀坑各有一個艙，另外3個面積較小的祭祀坑「共享」一個大型發掘艙；4個艙體內部恆溫恆濕，為出土文物提供最佳的保護環境。

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截至目前，考古發掘已經過半，與今年3月相比，變化最大的為3號、7號和8號坑。經發掘，7號和8號坑已經抵達器物埋藏層，考古學家在8號坑發現罕見大型青銅器，在7號坑則發現大量象牙和玉器。考古隊透露，從已經露出的部分可以分辨出部分青銅器器型獨特，前所未見，很有可能再有國寶級的文物亮相。

同時，器物最為豐富的3號坑，不少文物已被提取出坑；3號坑南部多數區域的坑底已經顯露，坑北部則還有少量器物。3號坑出土不少明星文物，包括銅頂尊跪坐人像、一米多寬的巨型青銅面具、圓口方尊等，已經運抵文物保護中心展開清理和修復工作。

▼ 三星堆遺址發掘現場