漢文帝霸陵最珍貴文物恐與當代人無緣？　專家解釋不發掘重要原因

國家文物局昨日（14日）公布，考古人員終於成功確認漢文帝霸陵的位置，陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵，在內地引起極大關注。

陝西省考古研究院研究員、漢陵考古隊隊長馬永嬴接受內媒採訪時表示，因為文物保護技術的限制，目前不會對霸陵進行發掘工作，將以保護為主，「待後世子孫有辦法解決文物保護難題，再進行發掘」。



內媒《極目新聞》報道指，馬永嬴表示，目前不會對霸陵進行發掘工作，考古人員後面做的主要工作是考古勘探和調查。

馬永嬴解釋，考古人員已經發掘了幾座外藏坑，一是因為陵墓區域被盜墓賊盜擾，需要對個別坑進行搶救型發掘；另外一個原因是為了確認江村大墓的墓主。

馬永嬴指，對於外藏坑來說，因為其數量非常大，進行全部發掘曠日持久，沒有太大意義。馬永嬴說：「發掘幾個，了解到它的內涵就行了，現在外藏坑的發掘已經夠了，不會再繼續發掘。」

裸體陶俑及其他出土文物引人注目（點圖放大）：

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馬永嬴又解釋，目前國家政策規定皇帝陵墓不能進行隨意發掘，這是因為文物保護技術的限制，對一些脆弱的文物保護難度很大。所以會把這筆文化遺產留給後世子孫，等到他們有辦法解決這些難題的時候再去發掘會更好。如今已經確認了墓主，接下來最主要的工作就是保護。

馬永嬴又透露，未來霸陵或會建立遺址博物館或遺址公園。

據早前報道，在未確認墓主人身份之前，陝西省西安市東郊白鹿原的該處墓葬一直被稱為「江村大墓」。2016年，江村大墓的外藏坑受到盜擾，考古人員於是對江村大墓及其附近的竇皇后陵、薄太后南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點進行考古調查及勘探，並對陵園外藏坑進行考古發掘。

專家成功排除了「鳳凰嘴」為霸陵的可能性，而由於江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后（即漢文帝皇后）陵、薄太后（漢文帝的生母）南陵，專家確認江村大墓即為霸陵。

考古人員確認霸陵位置，破解千古之謎（點圖放大）：

考古人員發掘了霸陵的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件。銅印印文有「車府」、「器府」等，表明霸陵周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

此外，在長約40多米的外藏坑裡，考古人員更發現了大量彩繪的裸體陶俑，這類陶俑在考古學中被稱為「著衣式陶俑」。根據考古人員初步清理，這些陶俑的數量足有上千件。