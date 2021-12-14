考古學者破千古之謎：漢文帝霸陵終於找到　出土過千件裸體陶俑

西漢早期的漢文帝有份締造「文景之治」，是中國歷史上有名的明君，不過其陵墓「霸陵」的位置卻是千古之謎。

國家文物局今日（14日）公布，考古人員成功確認霸陵的位置，陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵，在內地引起極大關注。



考古人員確認霸陵位置，破解千古之謎（點圖放大）：

央視報道指，在未確認墓主人身份之前，陝西省西安市東郊白鹿原的該處墓葬一直被稱為「江村大墓」。2016年，江村大墓的外藏坑受到盜擾，考古人員於是對江村大墓及其附近的竇皇后陵、薄太后南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點進行考古調查及勘探，並對陵園外藏坑進行考古發掘。

專家成功排除了「鳳凰嘴」為霸陵的可能性，而由於江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后（即漢文帝皇后）陵、薄太后（漢文帝的生母）南陵，專家確認江村大墓即為霸陵。

報道指，霸陵的東北約800米處為竇皇后陵，西南約2000米處為薄太后南陵。霸陵的平面為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72米、深30餘米，墓室四周發現110多座外藏坑。霸陵與竇皇后陵外圍發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200餘米，南北寬約863米。

裸體陶俑及其他出土文物引人注目（點圖放大）：

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考古人員發掘了霸陵的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件。銅印印文有「車府」、「器府」等，表明霸陵周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

此外，在長約40多米的外藏坑裡，考古人員更發現了大量彩繪的裸體陶俑，這類陶俑在考古學中被稱為「著衣式陶俑」。根據考古人員初步清理，這些陶俑的數量足有上千件。

專家表示，本次考古工作確定了霸陵的準確位置，解決了西漢十一座帝陵的名位問題。此外，霸陵的雙重陵園、帝陵居中、象徵官署機構的外藏坑圍繞帝陵布局等，均為西漢帝陵中最早出現，是西漢帝陵制度發展演變的關鍵環節。

以節儉聞名後世

根據資料，漢文帝劉恆（前203年～前157年）為西漢第三代皇帝。劉恆是一位十分節儉的皇帝，《史記》記述稱，「治霸陵皆以瓦器，不得以金銀銅錫為飾，不治墳，欲為省，毋煩民」。漢文帝不斷下旨減免百姓賦稅，給予百姓實惠，在他的治理下西漢國力不斷強盛，開闢了「文景之治」。