漢文帝霸陵位置一錯千年　更曾被指是公主墓　學者如何破解謎團？

西漢早期的漢文帝有份締造「文景之治」，是中國歷史上有名的明君，不過其陵墓「霸陵」的位置卻是千古之謎。

國家文物局今日（14日）公布，考古人員成功確認霸陵的位置，陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵，在內地引起極大關注。

其實歷代史料均記載霸陵位於離江村大墓不遠處的「鳳凰嘴」，而真實的霸陵卻一度被懷疑是公主墓，究竟這些疑團是如何被解開的？



裸體陶俑及其他出土文物引人注目（點圖放大）：

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據早前報道，霸陵的東北約800米處為竇皇后陵，西南約2000米處為薄太后南陵。霸陵的平面為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72米、深30餘米，墓室四周發現110多座外藏坑。霸陵與竇皇后陵外圍發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200餘米，南北寬約863米。

此外，考古人員發掘了霸陵的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件。銅印印文有「車府」、「器府」等，表明霸陵周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

史料記載霸陵位於「鳳凰嘴」，當地有後人豎立「漢文帝霸陵」的碑石。（中新網）

早有學者質疑「鳳凰嘴」

自元代以來，史料均記載霸陵位於「鳳凰嘴」，「鳳凰嘴」在江村大墓的北方約二公里，當地有後人豎立「漢文帝霸陵」的碑石，「鳳凰嘴」更曾經被列入全國重點文物保護單位，可謂歷代均公認為霸陵的所在地。

不過早有學者質疑這個說法。陝西省考古研究院的兩位副研究員曹龍和楊武站2015年曾表示，「鳳凰嘴」的地理位置會使其在建陵過程中難以建設外藏坑、禮制建築等設施，且「鳳凰嘴」與竇皇后（即漢文帝皇后）陵封土相距2100米，比漢武帝茂陵帝后陵墓之間的距離還大，而漢武帝統治時期公認為西漢國力最強，這顯然不可能。

考古人員確認霸陵位置，破解千古之謎（點圖放大）：

霸陵一度被懷疑是公主墓

至2001年，江村大墓多次被盜，盜墓者當時共盜出300件文物，當時就有專家推測，被盜墓葬可能是館陶公主（漢文帝的女兒）墓。不過曹龍和楊武站指出，漢代公主、長公主、大長公主的墓葬皆類比諸侯王，但目前已發現諸侯墓的規模，與江村大墓相比都小了許多。兩人均推測，江村大墓的真實身份為霸陵。

據央視報道，這次考古專家採用四步交叉印證，一步一步揭開謎團。首先，「亞」字形在漢代是只有皇帝、皇后才能用的墓葬形制，確認江村大墓規格為皇家陵墓；其次，依據「中司空印」、「車府」等出土印章，表明外藏坑具有象徵官署機構的性質，佐證墓主人一定是領導這些官署的人。

再者，由於江村大墓與竇皇后陵合圍，證實墓主人身份應為「帝王級」；最後，考古勘探確認「鳳凰嘴」並無漢代墓葬遺存，排除其為霸陵的可能。