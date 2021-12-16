「葡萄美酒夜光杯」實物出土　唐吐谷渾墓葬發現國內最早白葡萄酒

14日（周二），國家文物局在京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，除了通報終於發現漢文帝霸陵外，還通報了甘肅武威地區唐代吐谷渾王族墓葬群最新考古研究成果。

唐代詩人王翰的詩句「葡萄美酒夜光杯」傳誦千古，該墓葬群出土了國內同時期多種首次或罕見發現的文物，其中就包括國內最早的白葡萄酒及唐代毛筆。



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據介紹，現可初步將武威吐谷渾王族墓葬群分為以慕容智墓為代表的「大可汗陵」區、以弘化公主和慕容忠墓為代表的「陽暉谷」陵區和以党氏墓為代表的「白楊山」陵區三大陵區。從出土墓誌信息分析，墓葬群年代主要集中在公元663年至公元755年之間。

墓葬均具有唐早中期高等級墓葬的基本特徵，以唐代葬制為主，兼有吐谷渾文化、吐蕃文化、北方草原文化因素，顯示了古代絲綢之路沿線各民族文化交流的歷史進程。

甘肅省文物考古研究所所長陳國科表示，唐代吐谷渾王族墓葬群目前已出土金銀器、漆木器、絲麻織品等800多件組文物，諸如木質胡床、大型床榻、六曲屏風、列戟屋模型、以鐵甲胄為主的成套武備、筆墨紙硯等文房用品以及類型多樣的絲織品等，皆為國內同時期相關文物首次或罕見發現。出土一方墓誌，初步判斷為吐谷渾本民族文字。

陳國科稱，通過分析研究，出土的一個銀瓶裡的白葡萄酒是目前國內最早的白葡萄酒。同時值得注意的是出土的毛筆，此前最早發現唐代毛筆的實物保存在日本，國內沒有唐代毛筆實物。此次出土兩支毛筆，檢測分析筆管是胡麻竹、筆頭是羊毛，填補了國內沒有唐代毛筆的缺憾。

根據資料，吐谷渾是中國古代西北民族及其所建國名，本為遼東鮮卑慕容部的一支。武威位於甘肅河西走廊東部，自古以來是少數民族活動和文化交流的重要區域。自4世紀至10世紀，吐谷渾曾在這裡有過長時間活動。自1915年唐太宗李世民之女弘化公主墓誌發現以來，武威南山地區已有多座吐谷渾王族墓葬及墓誌被發現。2019年9月起，甘肅省文物考古研究所對武威市天祝縣及周邊的慕容智墓進行了搶救性發掘。