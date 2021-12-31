江西國字山墓葬重大考古發現：兩件青銅戈主人為越王勾踐後代

春秋時代的越國君主勾踐以「臥薪嘗膽」的故事聞名後世。發現於2013年的江西樟樹國字山墓葬，近期有了新的發現和研究成果，專家依據出土文物推斷，墓葬主人應是越國王室貴族，或與越王勾踐有關。



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國字山墓葬位於東周時期的大型城址——築衛城城址西側約300米處的小山頂部。2017年起，江西省文物考古研究所等機構對國字山墓葬及周邊地區開展了發掘和研究工作。

12月25日，來自全國考古學界的30多位專家共同對國字山大墓考古發掘成果進行論證。墓葬雖經早期盜擾，在各分室內仍出土有2600餘件套器物。其中包括一件總長度達到2.3米的箏，為先秦時期墓葬中出土的最長的箏，以及以往只見於長江下游的吳越文化區的一件青銅鳩杖的跽坐人形鐓。

最為重要的是墓內出土的兩件帶有「越王」銘文的銅戈（戟）。經專家考證，器主分別為越王勾踐的玄孫翳和翳的一個兒子不壽。專家依據出土文物推斷，國字山墓葬年代為戰國中期，墓主有著很高的身份地位，應該與越王有非常密切的關係。

浙江大學教授曹錦炎表示，該墓應該是越國王室貴族的大墓，而不是一般的小墓。浙江省文物考古研究所研究員田正標也表示：「比如說墓葬當中出土的鳩杖（青銅鳩杖跽坐人形鐓），我想它應該是墓主人身份的象徵，另外像在我們浙江越墓當中可能更多的看到原始瓷的樂器，在這個墓裡面出土了青銅的鎮，顯然也代表這個墓葬等級是非常高的。」

此外，國字山墓葬還是迄今江西地區考古發現規模最大的東周時期墓葬。墓葬體現出越文化、楚文化等多種文化因素交融共存的特徵，墓葬的發掘是越國與越文化考古的新突破。