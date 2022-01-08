內地推虎年生肖郵票卻遭嫌滿臉愁容、病懨懨　作者：擬人化處理

中國郵政虎年生肖郵票近日對外發行，然而不少網民卻認為郵票上的老虎看起來滿臉愁容，甚至病懨懨，一點也不威武。有人更為此懷疑畫家的水平。對此，作者馮大中表示，他是做了擬人化處理。



據發行方中國集郵有限公司介紹，周三（5日）發行的《壬寅年》特種郵票是中國生肖郵票第四輪中的第七套，虎的形像從「實」出發，得虎之天性，細緻詮釋了虎的美感。郵票延續了第四輪生肖郵票的設計理念，詮釋出「國」與「家」的概念。而第一圖名為「國運昌隆」，描繪了一隻氣宇軒昂的上山虎形象，矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、滿懷雄心壯志的含義；第二圖名為「虎蘊吉祥」，描繪了面容溫婉的虎媽媽帶著兩隻小虎的溫馨場景，寓意兒孫興旺、家庭美滿。

不過坊間就郵票評價不一，有網民表示，第一張圖的老虎看起來有些憂傷，滿臉愁容；第二張圖的老虎媽媽帶著兩孩也不開心，「大虎沒有虎威，小虎也不靈動」。亦有某國家級畫家的弟子認為老虎靈氣不足，氣勢有點弱，未體現王者風範，「眼神可以直接表現出內在，圖中老虎確實太憂愁了」。一位省級美術協會的畫家方先生更認為，第一幅老虎結構比例不太對，且畫得像家貓一樣略顯窘態，膽子看起來也較小，不似引以為傲的山林之王；而第二幅母老虎看起來可憐兮兮的，眼淚汪汪像是等人施捨。

對此，馮大中表示，動物也有喜怒哀樂，故畫虎要破解密碼，突破其動物屬性，做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。對於結構問題，他指，郵票票幅較小，故不能像在大幅國畫中那樣描繪山林石岡等背景圖案，而應盡量淡化背景，去掉冗雜，令畫面簡潔，突出主題。就第一幅郵票，他最初設計是虎高仰着頭，但在郵票上便會虎頭過小，後來就調低了抬頭的角度。至於第二幅，最初他畫了3隻小老虎，後面去掉1隻，又將剩下的2隻稍微拉開了一點距離，這樣就顯得構圖更加豐滿，畫面主體及空白分佈亦更為舒服得當。

馮大中自少年起便喜歡畫虎。（馮大中官方網站）

公開資料顯示，馮大中生於1949年，家鄉是遼寧省本溪市，他自少年起便喜歡畫虎，由於當時出版物少，遂經常乘坐公交車到動物園觀察，期間更數度經歷虎口脫險。目前，他為中國美術家協會中國畫藝委會副主任，遼寧省美協副主席，國家一級畫家，享受國務院特殊津貼專家，遼寧省老藝術家協會會長。

四川省美術協會會員、工筆劃家呂俊是馮大中的其中一名力挺者，他表示，有逾20年畫虎經驗的馮大中一直在摸索畫虎技巧，畫的老虎大多是威中不失仁厚、猛中帶著安詳、勇中含著溫柔，且老虎也有高興、哀傷、思念等豐富的感情，認為他更希望的是把老虎兇猛之外的東西表現出來，這也是他設計這套郵票的初衷。從技法而言，呂俊認為馮大中有意減弱了畫面的色彩差別，通過色彩的冷暖以及墨色的強弱虛實，去強調物象的體量感，認為這可謂畫家將感受與技巧協調統一的一次嘗試。