中國郵政發行壬寅年生肖郵票　馮大中創作設計詮釋家國概念

1月5日，中國郵政《壬寅年》特種郵票在上海發售。

《壬寅年》由著名畫家馮大中先生創作，兩枚郵票分別為：國運昌隆、虎蘊吉祥，寓意「國」和「家」的概念。



《央視新聞》報道，《壬寅年》特種郵票是中國生肖郵票第四輪中的第七套，並延續第四輪生肖郵票的設計理念，詮釋「國」與「家」的概念。

《壬寅年》郵票一套兩枚，第一枚郵票名為「國運昌隆」，描繪了一隻氣宇軒昂的上山虎形象，矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、雄心壯志的含義；第二枚郵票名為「虎蘊吉祥」，描繪了面容溫婉的虎媽媽帶着兩隻小虎的溫馨場景，寓意兒孫興旺、家庭美滿。

《澎湃新聞》報道，《壬寅年》特種郵票吸引不少集郵愛好者購買，「阿拉今朝一大早就來到郵政網點了，就是為了第一時間拿到生肖郵票。再蓋上今朝的日戳，把美好的新年祝福送給親朋好友，祝他們虎年大發」。

《壬寅年》郵票吸引不少集郵愛好者購買。（微博＠中國郵政）

由即日起6個月內，民眾可在上海市87個指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機客戶端和中國郵政微郵局集郵微信商城購買《壬寅年》特種郵票，全套郵票面值為2.40元，計劃發行量分別為郵票一圖4040萬枚，郵票二圖3880萬枚。

據介紹，中國郵政同步發布郵票數字化動畫，只要利用微信集郵百科小程序AR或支付寶AR掃描郵票圖案即可觀看。