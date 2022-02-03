虎年2022｜不只「虎虎生威」　唐詩裏老虎「飢不食人」盡顯仁義？

虎是百獸之王，自古以來，中國人都對老虎抱有敬畏，拜年時的「虎虎生威」也是常用祝福語。不過，原來古詩詞中的老虎有著多元的性格，剛柔並濟，甚至有唐詩將老虎描寫為「飢亦不食人」，盡顯仁義。本文帶大家盤點一下古詩中如何呈現老虎。



中國有不少「虎元素」，十二生肖之一且不說，從古至今，各種成語、詩詞、寓言、傳說中的老虎數不勝數。不過，人們對老虎又是陌生的，老虎是獨來獨往的猛獸，即便是圈養，也不失山林之氣，如果不是飼養員、馴獸員，一個人的生命中基本不會有跟老虎親密接觸的機會。

【元人畫虎 軸（局部）】通幅描繪如真，漬染極得潤厚的韻致。畫無名款，舊簽定為元人。（國立故宮博物院）

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不過，在最古老的一批中華典籍裏，已經有了老虎的英姿。《山海經》中，「虎」字出現的頻率極高；《詩經》中，也有很多跟老虎有關的記載。在《周易》中記載，「大人虎變，未佔有孚」，所謂「大人」指掌控大局、具有決定作用的大人物，意即「偉大的人物像猛虎一般進行變革，不必置疑一定能光大誠信的美德」，將老虎視為主宰者。

但也有許多記載將老虎打造成楚楚可憐、溫馴仁義的形象。《史記·李將軍列傳》的主角、「飛將軍」李廣善射，其中有這麼一個橋段：

廣出獵，見草中石，以為虎而射之，中石沒鏃，視之石也。因復更射之，終不能復入石矣。廣所居郡聞有虎，嘗自射之。及居右北平射虎，虎騰傷廣，廣亦竟射殺之。

威風凜凜的大老虎，在李廣的故事裏成了可憐的受害者。《戰國策·楚策》則記載了狐假虎威的寓言，故事中老虎被刻畫得可愛但蠢笨，狐狸則顯得冰雪聰明。

盛唐詩人儲光羲《猛虎行》則大大表揚了一番老虎，將其寫成「仁義」的化身：「寒亦不憂雪，飢亦不食人。人血豈不甘，所惡傷明神」——老虎身體強健，不但不怕冰雪，反倒喜歡在雪地撒野；且老虎不吃人，因為牠不敢得罪上天神明，至於吃甚麼，詩中則寫道「百獸為我膳」——山中百獸是牠的食譜。「蒙馬一何威，浮江亦以仁」則是借用典故，表示老虎雖然平時飛揚跋扈，誰也不放在眼裏，但採取何種態度還是會「看人下菜碟」。

中國古代詩詞中的老虎有溫柔的一面。（視覺中國）

據說，儲光羲是想通過這首詩來勸誡當時的官員：能力越大，責任越大；越有權勢，越要仁義。這一點，連老虎都能做到，人類有何理由做不到？

唐代張籍《猛虎行》中則提到，大搖大擺、橫行鄉里的老虎，可怕自然是可怕，但並不令人感到可惡可憎，依然有著活潑潑的一面：「年年養子在深谷，雌雄上下不相逐」——牠們跟所有生靈一樣，舐犢情深。

人類還發現，除了發情期間，雌雄老虎都是獨來獨往，活得獨立而精彩。事實上，在很多古代詩文中，老虎即便是作為「配角」出現，也總會給人驚鴻一瞥的感覺。我們可以讀讀李白的幾首詩。在《夢遊天姥吟留別》中，天宮景像是這樣的：「虎鼓瑟兮鸞回車，仙之人兮列如麻」，描寫彈琴鼓瑟的大老虎，這樣的形象顯得十分可愛。