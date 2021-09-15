三上悠亞「漢服」露胸遭批色情　明代名妓「包到實」仍獨領風騷

日前日本AV女優三上悠亞穿「漢服」熱舞，引發「辱華」爭議之餘，亦有不少民眾表示：「有人願意宣傳『漢服』，這是好事」。儘管許多喜愛漢服多年的網民表示，三上所穿服裝並非漢服，但肯定三上悠亞行為的兩岸網友，多認為她穿的服裝樣式沒什麼大問題，因為中國古畫與許多出土文物中，也都有婦女露胸的妝扮。其實古代婦女的穿著打扮，與其職業無太大關係，而露胸甚至與今日的色情沾不上邊。



知名微博博主洛梅笙發文解釋：「露胸與靠露胸賣弄情色，是兩碼事，無論是古代有提到妓女的描述，到近代大量反映妓女的照片，沒有一個穿得與眾不同、薄透博眼球的」。

的確，從唐代的侍女俑、壁畫，就可以看到許多露胸款式的衣服，但即便是被理學影響的宋代、明代，也依然能夠找到穿着裸露的一般婦女，不過她們都不是娼妓，整個圖畫、雕刻等透露的意涵更是與色情無關。

事實上，直到近代以前，中國妓女的穿著打扮與一般婦女沒有太大差別，更多時候她們往往是引領時尚潮流的人。

以明代來說，雖然明初要求社會走簡樸、禁奢靡、禁胡服等，對於民眾的穿著有非常多的規定。但隨着社會安定、商品經濟發展、江南紡織業技術提升、棉花種植技術發達，逐漸使人們開始在服裝上頭玩起花樣，其中最厲害的便是江南一帶的青樓女子。

在晚明服飾變異的浪潮中，江南娼妓的裝扮更成為一般婦女們爭相模仿的對象，明末清初文人余懷（1616－1696年）寫文說明此現象：「南曲衣裳妝束，四方取以為式……衫之短長，袖之大小，隨時變易，見者謂時世妝也」。

文中提到的「時世妝」，便是由南妓（江南妓女）引領的妝容，不僅讓京師婦女仿照，更使身處深宮禁苑的宮人、后妃紛紛效仿。

晚明婦女服裝最大的特色在於長度及腳踝的比甲、衫袍，這樣的穿衣風格最早是從青樓女子開始流行起來。（Facebook@漢服歸來）

崇禎年間（1628－1644年）時人稱：「帝京婦人，往悉高髻居頂；自一、二年中鳴蟬、墜馬，雅以南裝自好。宮中尖鞋平底，行無履聲，雖聖母亦概有吳風」。要成為京城中最耀眼的女孩，從頭到腳的行頭必是江南青樓女子的穿搭風格。而能夠風靡京城、後宮，青樓娼妓們的打扮，自然也不會是穿着暴露的。

可見明代中葉（1530－1640年）以後至晚明時，江南一帶的青樓文化對婦女服飾的影響。本來用做區分身份、社會地位的服裝，不僅打破了文人向來憂慮的「以下僭上」的僭越限制，還使服飾逐漸成為不分南北地域、混同良賤、追求新花樣的流行文化。