江蘇連雲港發現唐代大型遺址　或為日本高僧圓仁記載「海龍王廟」

據中國江蘇網等報道，江蘇連雲港市海州區近月發現唐代大型建築基址，考古人員推測該建築基址是日本高僧圓仁在其著作《入唐求法巡禮行記》提到的海龍王廟。



報道指，去年9月至12月，為配合海州體育館二期項目基本建設，考古人員對當地的古代文化遺存進行考古發掘工作。考古發掘項目東側緊鄰孔望山，西距明清海州古城5.2公里。項目總發掘面積約2100平方米，共發掘清理魏晉南北朝至清代墓葬44座，唐宋時期建築基址2處，出土各類文物及標本共計260件（套）。

這次發掘最重要的收穫是發現了1處大型唐代建築基址，為連雲港地區首次發現，具有較大的歷史研究價值。該建築基址佔地面積1475.72平方米，為一處坐北朝南的兩進院落，自南向北共保留有21個遺跡單位，包括踏步、門道、庭院、水井、甬路、迴廊、月台等。基址內出土較多碎磚瓦、陶瓷片等，另外發現8枚「開元通寶」銅錢。

在唐朝時期，日本高僧圓仁以「請益僧」的身份隨遣唐使前往中國求法，曾三次經過當地。圓仁在其著作《入唐求法巡禮行記》提到的海龍王廟，與這次發掘的大型唐代建築基址的地望及存續時間基本相符。考古人員據此推測該建築基址的興建年代大致為盛、中唐時期，廢棄年代大致為晚唐五代時期，其性質用途可能為衙署或廟宇類建築。