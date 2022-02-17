中國科學家首次確認發現鯤鵬翼龍食團　推測主以古鱈魚類為食

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所與臨沂大學等單位合作，對晚侏羅紀時期生活在中國東北的鯤鵬翼龍（Kunpengopterus sinensis）的兩件標本開展研究，特別是與翼龍共同保存的團狀聚合體。

研究確認團狀聚合體就是在翼龍上首次發現的食團，依據食團中的食物殘留，推測鯤鵬翼龍在不同年齡階段都主要以燕遼生物群中的一種古鱈魚類為食。



中國鯤鵬翼龍（Kunpengopterus sinensis）復原圖。（中國科學報）

據介紹，食團是食肉動物在進食後，把不能消化的東西在消化道裡積存成的小團，然後吐出的丸狀物。現生很多脊椎動物會吐出食團，其中猛禽最為典型，海鷗、鸕鶿等鳥類，鱷類，有鱗類和海生哺乳類中也發現有這種行為。這種行為同樣發現於中生代的鳥類，鱷類和非鳥恐龍等。此前也有過兩件翼龍食團的發現，但是都沒有被多數翼龍研究者所接受。但翼龍與恐龍、鱷魚等有較近的親緣關系，所以翼龍吐出食團是存在很大的可能性。

今次研究的兩件鯤鵬翼龍標本，分別為一件成年和一件幼年，體型相差約一倍，兩個團狀聚合體的大小也與翼龍的體型相當。研究人員通過對較大團狀聚合體寬度與另一件成年鯤鵬翼龍腰帶寬度的比較，發現聚合體寬度大於腰帶寬度，顯然不可能以糞便的形式排出體外，較為可信的糞便粗細遠小於腰帶寬度。另一方面，兩個團狀聚合體中的食物殘留，主要是相對完整的魚類硬鱗，與比較可靠的翼龍糞便中發現的數量極多的破碎細小結構完全不同。

基於此，排除團狀聚合體是糞便的可能性，考慮其形狀，最可能就是翼龍的食團。結合已經確認的唯一翼龍胃石化石證據，研究者人員推測翼龍也可能具有分化的肌胃和腺胃。事實上，此現像在主龍類中較為普遍，而今次研究也支持主龍類胃部普遍分化為肌胃和腺胃的假說。較為原始的真雙型齒翼龍能夠將硬鱗咬碎成十分細小的結構，說明其可能通過糞便，而不是食團將其排出體外。所以，雖然吐出食團在主龍類中有很多發現，但是這種行為更可能是在主龍類中多次演化後才出現。

為了解鯤鵬翼龍的食性，研究人員有將該兩個食團中的鱗片，與同一層位中僅有的一種古鱈類全身各部位的鱗片進行比較。比較發現，較小食團中的鱗片與燕遼生物群中最常見大小的古鱈類（全長約17cm）相應位置的大小形狀都十分相似，較大食團中的鱗片，則整體比較小的鱗片大約3倍，推測是來自於一條遠大於常見大小的古鱈類。

值得一提是，同一批研究人員在關於鯤鵬翼龍個體發育的研究已經確認，在幼年個體中，牙齒的絕對大小已經和成年個體完全一致，暗示幼年個體很可能具有類似成年個體的食性和捕食能力。故此，今次研究進一步證明鯤鵬翼龍從幼年到成年，都是以燕遼生物群中最常見的一種古鱈魚類為食，與其他研究關於翼龍可能存在隨著個體發育而食性改變的觀點所不一致。