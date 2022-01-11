廣州初中生發現粵桂湘交界首個恐龍腳印化石　擴大恐龍在中國分布

中國地質大學（北京）的恐龍腳印化石研究團隊宣布，在廣東肇慶懷集縣發現新一批恐龍腳印化石，是該地區有關恐龍的首次發現，擴大白堊紀恐龍在中國的分布範圍。

值得一提的是，發現者是廣州市一名初三學生



據介紹，廣東境內的南雄及河源盆地、廣西境內的那霸盆地，以及湖南的株洲盆地都曾經發現過恐龍化石。但在廣東西北部、廣西東部和湖南南部的交界地區（懷集縣位於廣東西北部，是粵桂湘三地的結合部），卻鮮有關於恐龍化石的消息，懷集盆地更幾乎沒有任何相關記載。

這批恐龍腳印化石發現者是廣州市的初三學生倪子杰，他自幼熱愛大自然，對化石有濃厚興趣。在2021年7月，倪子杰偶然在懷集縣的一處建築工地邊上，發現數個疑似恐龍腳印化石。

該批恐龍腳印化石位於建築工地的邊緣，暴露於砂岩表面，有明顯的不對稱波痕。該區域地層屬於白堊系閘崗群馬屋組，厚570米至770米，為紫紅色粉砂質泥岩、粉砂岩與灰綠色鈣質泥岩互層，局部含砂質岩，有發現介形、腹足和輪藻等化石，時代為早白堊世晚期至晚白堊世早期。

是次發現共有7個獸腳類恐龍腳印化石，包括兩個孤立足跡和一道行跡。其中，行跡的保存狀態最好，向東北方向延伸，其形態類似於副強壯足跡屬，都是中等尺寸、粗壯的獸腳類恐龍腳印，中趾前凸較弱，平均長寬比為1.4，第ii-iv趾的平均趾間角為58°。根據恐龍速度計算公式，可以估算出其行進速度約為每秒2.57米，表明這是在小跑狀態下留下。

另外兩個孤立的足跡被分別歸為實雷龍和蹺腳龍，前者較大，且顯示出明顯的外邊緣。然而，該處沒有發現連續的足跡序列，反映恐龍可能是踏進一個底質較軟的區域，隨後又行進至較硬的地面，因此其他腳印沒有留下，也可能是其他腳印在石化之前就已經風化。至於後者的恐龍腳印化石較小，並且保存較差，只能大致識別出足跡邊緣。

該批恐龍腳印化石位於建築工地的邊緣，暴露於砂岩表面，有明顯的不對稱波痕。（上觀新聞）

通過研究分析，學者已將本次發現的不同形態的恐龍腳印暫時歸入「副強壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡」組合，該組合曾經出現於四川省和安徽省的白堊紀岩層，表明在白堊紀時期，中國的「副強壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡」組合可能分布更廣。此外，今次的化石記錄作為該地區唯一證據，有助於重建粵桂湘交界地區的白堊紀中期恐龍群。