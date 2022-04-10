西安Cafe「影響城市面貌」被拆招牌　店家想博同情網民卻撐官方？

西安一間咖啡店「COFFEEMIX」日前被城管拆下招牌，店家也不示弱，很快便在店門口擺上了顯眼的「永久停業通知」，表示因被城管嫌「影響城市面貌」而只能選擇關閉。城管方面則回應，該店風格與沿街風貌不一致，且缺少相關手續。

事件衝上微博熱搜，引起網民熱議。雖然說「城管」一詞在內地網民心目中的印象並不算太好，但多數微博網民這次並不站在店家一邊，反而指店家有意碰瓷。



根據網傳消息，涉事咖啡店疑因城管部門嫌棄影響了城市面貌盡力協商無果選擇關閉永久停業。據店鋪工作人員介紹，城管部門想讓店鋪門頭與街區風格統一，但該店認為街區風格與品牌調性無法統一，所以不願意整改，不得已放出了永久停業通知。

據曲江新區城管執法大隊中隊六大隊工作人員稱，店鋪風格與沿街風貌不一致，店鋪一直沒有辦理外立面手續，之前催促店舖整改但一直未有動靜，並指城管沒有不准其營業，只是要求整改。

事件引發網民熱議，過往內地曾有一些城市因要求整片街區招牌劃一而引起撻伐，不過今次大部分網民對於店家決定停止營業，並沒有太多同情。事緣該咖啡店所處地段是古文化風貌區，附近的星巴克等外資品牌亦選用了古風的裝潢設計來符合規定，而類似這樣出於保護景區風貌的規定，在日本等國外地方也有，只要運用得當，就城市美學上來說反而是好事。

不過亦有網民質疑，不清楚具體規定為何，但照片上該店招牌與附近店家並沒有太大的落差，質疑是否城管有腐敗問題。

網民熱議：

「街道整個一個古風，你非要整一個現代大白燈立在房頂肯定不行」

「這家咖啡店開在大雁塔，既然想要蹭景區的人流量就應該遵守景區對周圍店舖統一外立面的要求」

「KFC都能根據大唐不夜城要求更換外立面，為甚麼這家咖啡店這麼高貴啊，不想換可以別在這裡開啊」

「這麼好看的門面不好嗎？影響市容？整條街全部統一，那多沒特色啊。」

「這種就是城管搞錢。一個新店裝修，城管會過來明示暗示，（說）你這不合格那不合格，給你一個口頭或者書面的限期整改通知，其實也就是一筆錢的事……我的幾個店裝修都遇到過這些，少的也就是兩條煙，多的話兩三千塊，錢不多，主要是你要不情願的情況下要去委屈應付城管。」

