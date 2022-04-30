姜濤生日｜陶傑評MIRROR「虛火」　內地都有小鮮肉同老戲骨之爭？

4月30日是姜濤生日，Fans們準備了大量應援活動，包括請全香港人免費搭電車，全港遍佈許多「打卡位」慶祝姜濤生日，許多店面亦販售MIRROR商品，應援方式五花八門。近年內地粉絲應援活動受限，姜濤生日陣仗與過去內地明星生日相比毫不遜色。



Mirror的在港的高人氣有目共睹，但4月27日陶傑主持節目時稱MIRROR「可能是虛火」，未去到街知巷聞。陶傑更稱MIRROR救不到香港音樂工業同影視，因為這行要真材實料，需要深度同內涵，他表示，「但係佢12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉搓埋一團面粉拉返出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉」說法引發熱議。



陶傑評價Mirror的說法以及對電影圈「年齡歧視」的感嘆，與內地近年對「小鮮肉」的批判和對老戲骨接不到戲、缺乏關注的感嘆有其相似之處。其實背後反映近年娛樂產業的變化。



周杰倫銷量打不過內地偶像？ 娛樂行業正發生改變

陶傑評MIRROR爆紅原因時指出，MIRROR的歌曲未算大紅，除粉絲之外，未去到街知巷聞，他說:「我尋日講來講去你哋(MIRROR)嗰種走紅，對香港電影、電視、音樂工業有冇幫助?我認為幫助不大，點解呢?因為成個形勢，氣氛，唔係七十年代至九十年代中嘅娛樂生態環境，許冠傑當年唱隻《打雀英雄傳》，就算唔係聽過許冠傑情歌嗰啲，喺街邊斬豬肉，小販都覺得好正，呢個就叫做紅喇!」

內地此前有幾波檢討流量明星的聲浪，當中也都提到現代偶像的歌「紅在粉絲裡，沒有大街小巷傳唱」，稱這類歌手是靠粉絲一人買多張專輯，歌曲「沒人聽過，紅在粉絲」引發討論。這當中有對粉絲重複購買的批判，亦有傳唱度不高的批評。細究QQ音樂榜單，確實有許多被標籤為「小鮮肉」的明星在其中，歌曲在一般大眾間傳唱度不高。這當中，僅有周杰倫的歌曲較廣為人知。

當中有兩點可以討論，其一是「粉絲經濟」，細究日韓偶像產業催生的粉絲經濟，只要偶像有足夠數量的粉絲，也願意多買專輯、多刷影片，就可以創造出可觀的點閱率和唱片銷量，在資本主義社會的日韓行之有年，成為近期內地嚴打的現象。

其二則是「大眾」到「分眾」時代的轉變。過去接受娛樂資源的管道單一，出現在電視上黃金檔的節目、廣播播放的歌曲能很快地傳唱；現在的網絡平台眾多，每個人都能自由地選擇上網的平台、收看節目的方式，接收資訊、娛樂方式多元，要再出一個能吸引所有人目光的「全民偶像」、創造一首街頭巷尾都傳唱的歌曲，確實有其難度。

老戲骨接不到戲？小鮮肉當道

陶傑的這番話反映出時代的轉變外，他也提到電影圈有「年齡歧視」，年輕樣貌好的演員更受到關注；此前內地亦有民眾替「老戲骨」（資深演員）們打抱不平，認為許多有實力的男演員因為年紀的關係而不再受關注，曾演出《雲水謠》、《畫皮》紅極一時的男明星陳坤此前就呼籲，「希望給年紀大的男演員多一點機會。」

對於資源過度集中「小鮮肉」「偶像明星」的現象，內地有許多批評之聲，認為責任在於影視平台只為賺錢，透過買購買著名網絡文學IP（知識產權）搭配流量明星（指粉絲眾多的偶像明星），就能夠有一定的點閱率保證，整個演藝圈瀰漫「浮躁之氣」。

曾演出《康熙帝國》、《大漢天子》的資深演員陳道明也曾批評，當今的流量藝人，是一群「被包裝炒作出來的塑料(塑膠)演員」，許多網民也感嘆，即使陳道明再厲害，「現在也是許多部劇的配角，沒有以他為第一男主角的劇了」。

信和中心的明星精品店，都在當眼位置擺放MIRROR的商品。（羅偉文攝）

時間能證明誰是巨星?

但亦有網民緩頰，認為這些老戲骨「不也是從小鮮肉」一路打滾過來的嗎？網民舉例，許多藝人包括周杰倫、劉德華年輕時也曾受到質疑，但「挺過去，願意磨練也能成為好藝人」，認為不該「一竿子打翻一船人。」

內地的小鮮肉同老戲骨之爭、陶傑對MIRROR評論兩者反映出時代的改變和娛樂產業的變化。MIRROR從ViuTV的皇牌選秀節目《全民造星》出道到風靡全港，除了有自身努力、亦有ViuTV提供的資源、搭配香港社會政治和環境的改變。在偶像更迭速度頻繁、娛樂選擇眾多的時代，能脫穎而出自然是不容易，但要長紅靠的仍是實力。內地的小鮮肉和老戲骨之爭，除了有影視資源的爭奪，亦可以看作一份提醒。