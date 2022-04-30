姜濤生日｜16年信和老店主　見證追星文化演變：鏡粉創意前所未見

撰文：奶茶妹
出版：更新：

【姜濤/生日/電車/MIRROR/信和】星期六（4月30日）為人氣男團MIRROR成員姜濤生日，Fans們準備了大量應援活動，包括請全香港人免費搭電車，非常誇張。在旺角信和中心，不少明星精品店都準備迎接「姜誕黃金週」。在信和經營明星精品店16年的Simon，見盡香港追星文化演變，直言「MIRROR歌迷好叻，好佩服，從來未見過咁瘋狂」。

信和中心的明星精品店，都在當眼位置擺放MIRROR的商品。（羅偉文攝）

👉曾江年輕時由偷試卷變搶手高材生　老年自言應放下身段向後生學習

追星就係咁

4月30日是「姜誕」，除了有特別版姜濤號應援電車之外，姜糖們更請全香港人免費搭一日電車。Simon指自己第一次聽到消息，以為只是包起一架電車，「睇真啲，嘩，原來係全日所有電車免費搭」。MIRROR歌迷的熱情程度和創意，都令Simon大為驚嘆。他指網絡發達，令應援變活動更容易動員，效果也更好，「你使錢，緊係想人睇到，以前可能都有咁瘋狂，不過未必有人知」。

近日因為「Chill Club」頒獎禮引起Anson Lo及姜濤歌迷之間的爭吵，他直言二人一向都非常受歡迎，「冇話邊個勁啲，都係輪流紅」。而為了偶像吵架，在他眼中亦非大事。他見過有粉絲會以偶像的名義做善事；也見過有粉絲夾錢送名車給偶像。他指自己不能評價粉絲行為，但認為只要沒有傷害到別人，都無傷大雅，他雙手一攤：「追星就係咁」。

信和經營明星精品店16年的Simon，見盡香港追星文化演變。（何蔓琪攝）

👉MIRROR演唱會丨網民對比海報看最新上弦版圖　Anson Lo佔姜濤C位?

「將香港人嘅錢，留返喺香港」

MIRROR近年爆紅，信和由K-Pop大本營，重新變成香港「本地薑」地盤，不少店舖都開始播團歌或成員獨唱曲。MIRROR只用了一年左右，徹底改變信和，更跟南韓偶像分庭抗禮，過去主力賣K-Pop精品的Simon直言，現時有一半的生意都是來自MIRROR，直言「冇MIRROR我哋已經死咗」。

Simon表示，高峰時期一隊MIRROR帶動的收入，比得上06、07年所有台灣、日本、韓國明星總和。（羅偉文攝）

他認為MIRROR紅得起，多少有點時勢因素，特別是疫情下香港幾乎自閉，歌迷們的目光轉向本土偶像，MIRROR就乘勢而起。「最誇張係上年4、5月左右，我可以話係第一間做MIRROR精品，當時一隊MIRROR嘅收入，比得上以前06、07年所有台灣、日本、韓國明星加埋。」意味著一隊MIRROR已可支撐半邊天。

他又透露，自己過去的K-Pop精品不少由韓國入貨，追星一族的錢大部份都被韓國公司賺，現時轉追香港偶像，「將香港人嘅錢，留返喺香港咪幾好。」

👉姜濤23歲生日應援電車6大打卡位　姜濤號行車路線/幾點經銅鑼灣?

同場加映：MIRROR官方Fans club成立 10個鏡粉等級表　測你係咪骨灰級鐵粉

MIRROR 近日頻頻報復式曝光，除了Chill Club年度推介頒獎禮上成大贏家，又有新團歌Innerspace，又公佈7月紅館開10場演唱會。4月27日在電訊盈科旗下新公司，由魯庭暉揸旗的MakerVille將開記招，更宣布5月成立MIRROR官方Fans club。👉即Check自己係咩料👈

曾江離世後生仔也感慨　10句貼地金句：導演要笑你就笑，這是奴隸DSE 2022 中文作文卷三選一題目惹熱議　心邪網民：以為要寫甜故佛跳牆竟譯成God VPN　港台網民因中英翻譯混戰　14句學渣級作品
MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
旺角信和中心
你可能感興趣