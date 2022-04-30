【姜濤/生日/電車/MIRROR/信和】星期六（4月30日）為人氣男團MIRROR成員姜濤生日，Fans們準備了大量應援活動，包括請全香港人免費搭電車，非常誇張。在旺角信和中心，不少明星精品店都準備迎接「姜誕黃金週」。在信和經營明星精品店16年的Simon，見盡香港追星文化演變，直言「MIRROR歌迷好叻，好佩服，從來未見過咁瘋狂」。



信和中心的明星精品店，都在當眼位置擺放MIRROR的商品。（羅偉文攝）

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追星就係咁

4月30日是「姜誕」，除了有特別版姜濤號應援電車之外，姜糖們更請全香港人免費搭一日電車。Simon指自己第一次聽到消息，以為只是包起一架電車，「睇真啲，嘩，原來係全日所有電車免費搭」。MIRROR歌迷的熱情程度和創意，都令Simon大為驚嘆。他指網絡發達，令應援變活動更容易動員，效果也更好，「你使錢，緊係想人睇到，以前可能都有咁瘋狂，不過未必有人知」。

近日因為「Chill Club」頒獎禮引起Anson Lo及姜濤歌迷之間的爭吵，他直言二人一向都非常受歡迎，「冇話邊個勁啲，都係輪流紅」。而為了偶像吵架，在他眼中亦非大事。他見過有粉絲會以偶像的名義做善事；也見過有粉絲夾錢送名車給偶像。他指自己不能評價粉絲行為，但認為只要沒有傷害到別人，都無傷大雅，他雙手一攤：「追星就係咁」。

信和經營明星精品店16年的Simon，見盡香港追星文化演變。（何蔓琪攝）

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「將香港人嘅錢，留返喺香港」

MIRROR近年爆紅，信和由K-Pop大本營，重新變成香港「本地薑」地盤，不少店舖都開始播團歌或成員獨唱曲。MIRROR只用了一年左右，徹底改變信和，更跟南韓偶像分庭抗禮，過去主力賣K-Pop精品的Simon直言，現時有一半的生意都是來自MIRROR，直言「冇MIRROR我哋已經死咗」。

Simon表示，高峰時期一隊MIRROR帶動的收入，比得上06、07年所有台灣、日本、韓國明星總和。（羅偉文攝）

他認為MIRROR紅得起，多少有點時勢因素，特別是疫情下香港幾乎自閉，歌迷們的目光轉向本土偶像，MIRROR就乘勢而起。「最誇張係上年4、5月左右，我可以話係第一間做MIRROR精品，當時一隊MIRROR嘅收入，比得上以前06、07年所有台灣、日本、韓國明星加埋。」意味著一隊MIRROR已可支撐半邊天。

他又透露，自己過去的K-Pop精品不少由韓國入貨，追星一族的錢大部份都被韓國公司賺，現時轉追香港偶像，「將香港人嘅錢，留返喺香港咪幾好。」

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