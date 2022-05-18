國際博物館日｜三星堆「機械狗」亮相　網民：穿越到過去了嗎？

5月18日，國際博物館日川渝主會場將在四川省宜賓市博物院舉行。四川省文物局透露，此前出土的一件形狀像「機器狗」的青銅神獸也將首次公開展出．另外三星堆祭祀區最新出土酷似「諸葛亮」和「超人迪加」的青銅器也會公開亮相。

據了解，此次在宜賓市博物院的展覽不乏川渝兩地的重磅文物，包括三星堆遺址2021年新出土文物4件，其中2021年三星堆新發現文物，銅喇叭形座、銅神獸為首次面向公眾展出。

據《川觀新聞》介紹，該青銅神獸出土於三星堆遺址祭祀區三號坑坑底，臨近西壁。長28.5釐米、高26.4釐米、寬23釐米。整件器物呈昂首挺胸、四肢蹲伏於地的走獸形象，後肢缺失，雙耳、尾部等處殘損。

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該神獸頭頂有一角「臣」字眼，扁長圓形闊口，短頸，軀幹修長，挺胸，塌腰，四肢外張，蹄足，尾部上翹後彎，體表有雲雷紋條帶裝飾，整體形態健壯有力。此前神獸經央視直播亮相時，有不少網民感嘆這簡直是現代「機器狗」的文物版，但也有網民認為他更像《植物大戰殭屍》裡的「豌豆射手」。

據了解，國際博覽會的此場展覽在四川省文物局、重慶市文物局的指導下，以宜賓為紐帶串聯成渝地區雙城經濟圈區域文物資源，首次匯集川渝兩地20餘家文博單位歷年出土的巴蜀文化精品，展出文物共計130餘件。