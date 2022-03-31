三星堆博物館新館在四川廣漢動工　14多億工程預計於2023年底開放

昨日（29日），三星堆博物館新館建設項目在四川廣漢動工。三星堆博物館新館佔地面積66畝，建築面積約5.5萬平方米，是現有場館建築面積的5倍。據悉，建設項目總投資14.33億元（人民幣．下同），工程預計於2023年10月完工，2023年底正式開放。建成後的新館將打造世界一流的博物館和國家考古遺址公園。



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官媒《新華網》報道，新館的建設位於三星堆博物館園區內，總投資14.33億元，佔地面積66畝，建築面積約5.5萬平方米，同步啟動的還有展陳策劃設計，項目預計於2023年底建成並對外開放。

據了解，三星堆博物館新館設計將青銅館經典的螺旋曲線外牆延續發展，並從三星堆文物中提煉線條，作為三個堆體外形和內部空間的控制曲線。

此外，還統籌考慮了與遺址公園、現有展館的關係，將新館和遊客中心一體化設計，既照顧了園區的統一形象，又兼顧了博物館已有的風格。在建設過程中，新館還將採用最新的智慧工地技術，利用人工智能、傳感技術、虛擬現實等高科技手段，提升新館建設效能。

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在基本陳列方面，三星堆新館將強化、緊扣「古城古國古蜀文化」這一考古學文化定性而展開，夯實既有研究成果，豐富最新考古訊息。

建成後的新館還將展示三星堆博物館一、二號祭祀坑文物，陳列展示新一輪重大考古發現的文物，並將具備智慧博物館的功能，展陳內容將更加豐富、展陳方式也更加多元，與遊客之間的互動性也更強。新館將打造一個文物、遺址和展館融於一體的三星堆博物館智能生態系統鏈，讓遊客能夠更加深入地體驗感受古蜀文化。

據了解，新館共6個常展廳和數個臨展廳，展覽面積約1.8萬平方米，集合了收藏、研究、教育以及社交等多元功能。穿過序廳，觀眾將依次進入「古城古國」、「古蜀文明交流」、「考古發掘歷程」、「藝術、神話與祭祀」、「文物重器專題」、「新考古成果」等展廳。

廣漢市委副書記、三星堆管委會主任王居中在介紹新館時說：「我們不僅要建立一個文物展示的新平台，而且要搭建一個保護、傳承優秀歷史文化的重要載體，打造一個世界一流的博物館和國家考古遺址公園，使之成為展現中華文明多元一體起源發展的國家文化標識。」

三星堆新館總設計師、中國建築西南設計研究院總建築師劉藝表示，三星堆博物館設計取意「堆列三星，古蜀之眼」，「在進行三星堆新館方案設計之前，設計師曾多次前往三星堆博物館參觀，對三星堆文物以及舊館建築留下了深刻印象。」

三星堆遺址，位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，地處馬牧河南北兩岸的二級階地上，距市區7公里。其文化遺存廣泛分佈在南興鎮三星村、真武村、迴龍村及三星鎮仁勝村、大埝村，遺址範圍達12平方公里以上。