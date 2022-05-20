金曲獎｜蕭敬騰不再報名崔健爭歌王　黃明志《玻璃心》入年度歌曲

第33屆台灣流行音樂金曲獎5月18日公布入圍名單，其中新加坡歌手蔡健雅以新專輯《DEPART》提名8項獎項成為大贏家，她在分享入圍感言時，也自曝現在確診新冠肺炎，正在隔離中；歌王部分，台灣歌手盧廣仲、黃宣、馬念先以及來自大陸的搖滾歌手崔健、創作型歌手許鈞和裘德將一同競逐寶座。



值得一提地是，去年發行專輯《隔離套房2827》的歌手蕭敬騰並未入圍任何獎項，此前他曾得過金曲獎最佳男歌手獎座。蕭敬騰表示，「去年發片前已與經紀公司和唱片公司達成默契，決定不再報名獎項競爭」，要將機會讓給更多音樂人。此外，曾因辱華而被大陸封鎖的歌曲《玻璃心》則入圍年度歌曲。

新加坡歌手蔡健雅2021年推出新專輯《DEPART》大獲好評，共入圍8個獎項，成為金曲獎入圍大贏家。而這次是蔡健雅第10次入圍華語女歌手獎項，外界看好她能奪得第四座歌后獎座。她將與台灣歌手Faye詹雯婷、Karencici、以莉高露、魏如萱和大陸歌手袁婭維一同競爭。

今年61歲的大陸搖滾樂手崔健憑2021年的專輯《飛狗》異軍突起，入圍包括最佳專輯和最佳歌手在內的四項大獎，將與台灣歌手盧廣仲、馬念先和大陸歌手許鈞、裘德一起爭奪歌王，若他順利拿下歌王寶座，將是首位大陸歌手獲獎。在兩岸三地擁有高人氣的男星許光漢「演而優則倡」，入圍金曲獎最佳新人獎。

此外，大馬歌手黃明志與台灣歌手陳芳語合唱的新歌《玻璃心》入圍年度歌曲引起熱議，該歌曲當中「一點都不能少」、「熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「種哈密瓜再教育」等歌詞被指「辱華」，在內地被封鎖，兩人微博更被封鎖，該首歌曲MV在YouTube點閱人數則一度飆破3,000萬。

但今年4月，黃明志擁有超過300萬人追蹤的YouTube頻道傳出被黑客攻擊，《玻璃心》等所有正版MV都消失，粗估蒸發約60億點擊。第33屆流行音樂金曲獎共20,721報名，選出175件入圍作品，預計將在7月2日於高雄巨蛋舉行，也是典禮睽違16年四度移師高雄舉行。