廣州漢編搶票軟件賣黃牛黨　專搶劉德華演唱會等熱門票炒賣

廣州一名34歲陳姓男子編寫電腦搶票軟件賣給「黃牛黨」，後者用其軟件專搶劉德華演唱會等熱門票，再以高價倒賣。 廣東廣州、東莞兩地警方近日聯手破獲該案，先後將涉案的2名黃牛和陳男抓捕。其中，陳男因涉嫌提供非法侵入計算機信息系統工具罪，近期將被移交檢方。

男子編寫搶票軟件賣給黃牛黨。（示意圖／資料圖片）

今年7月，廣州南沙區警方接到某網上票務平台舉報，稱發現部份熱門項目有使用電腦刷票軟件模擬正常用戶參與搶票的行為，部份帳號在短時間內多次快速請求購買同一場演出的多張門票，且收貨地址、操作行為、帳號資訊等特徵驚人相似。

經偵查，南沙警方鎖定涉案的2名黃牛黨，發現其中1人在廣州從化，另1人在東莞。警方將2名倒賣門票者抓捕訊問，得知他們透過QQ群組購買刷票軟件後，利用軟件搶購並倒賣演唱會門票，且向他們售賣刷票軟件的陳男就住在南沙區，警方隨後將陳男抓獲。

+ 5 + 4 + 3

據陳男交代，他大學期間學習電腦專業，畢業後曾就職數間互聯網公司。其利用技術特長編寫搶票軟件，以1888元至6888元（人民幣，下同）不等的價格，將軟件出售給大量黃牛用於搶購門票。

警方表示，每一張倒賣的門票至少貴出200元，陳男在此期間共非法獲利逾10萬元，其行為符合刑法定義的提供非法侵入計算機信息系統工具罪。而兩名涉案的黃牛則受到行政處罰，其中1人被行拘10日。

（澎湃新聞）