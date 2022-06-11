三星堆｜考古發掘進入收尾階段　逾80平方米建築遺跡緊鄰考古大棚

位於四川廣漢市城西三星堆鎮的三星堆遺址近年備受注目，自1986年發掘1號、2號祭祀坑後，四川省文物考古研究院從2020年開始，再次啟動考古發掘工作。據央視周六（11日）報道，目前新發現的6個祭祀坑考古發掘工作進入收尾階段，而經近半年發掘，考古專家初步確認，除祭祀坑外，緊鄰考古大棚，還存在一處面積超過80平方米的建築遺跡。



報道指，7號坑和8號坑正值發掘關鍵時期，大面積覆蓋的象牙基本清理完畢，青銅器、玉器等文物的大規模提取工作正有序展開，其中8號坑滿坑的青銅器都暴露出來，且大型青銅器密布；考古隊員近日還計劃對一個大型青銅神壇進行提取。而5號坑和6號坑已完成了整體提取工作，考慮到5號坑的器物非常細碎，考古隊員對其進行整體打包，運往文物保護中心開展實驗室考古；6號坑最重要的發現是一個長方形的木箱，也被整體提取到實驗室。至於3號和4號坑的發掘進度則最快，文物已全部提取，正處於「封坑」的狀態，被提取出的文物已進入集中修復和保護階段，部份隨後也會陸續在博物館和修復中心進行展出。

另一方面，緊鄰考古大棚，發現存在一處建築遺跡，其早在2020年夏季初露端倪，但考古隊去年10月才正式展開發掘，目前建築的形制已基本摸清。並被簡稱為「F1」。

三星堆遺址祭祀區考古工作隊的喬鋼透露，F1整個四個邊都已找到，寬約8米，長約10米，整個房子的面積將近86個平方。建築呈長方形，但與常見的坐北朝南不同，其基本呈東北—西南走向。據介紹，這種方向佈局與大棚內的祭祀坑基本一致。

而F1獨特的修建方式也引起了考古專家的注意。喬鋼表示，他在建房之前先在平面上挖了一個基坑，目前四個邊界基本上明確，面積大概是220平方米，大概有80厘米深；其一層一層地填，填完一層，可能會經過一層夯打，而在夯在填這個基坑的過程中，可能房子的基槽就形成了。

隨著考古工作的推進，專家又發現了中分髮型的石跪坐人像、石虎、玉鑿等禮器，並判斷F1周圍可能存在著小型祭祀坑。據喬鋼介紹，目前F1周邊已發現多個類似的小型祭祀坑，形狀方圓皆有，大的直徑接近2米。尤其這一片區域很少出現生活類器物，考古專家綜合多重因素，推測這應是古蜀人祭祀活動的專區所在。