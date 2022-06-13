三星堆｜確認4個祭祀坑為商代晚期　6座坑共計出土近1.3萬件文物

今天（13日）上午，四川省文物考古研究院在三星堆博物館召開新聞發布會，公布三星堆遺址考古發掘最新成果，包括確認了三星堆祭祀坑的年代，並基本確認遺址祭祀區內分佈的商代遺存均與祭祀活動有關，6座坑共計出土近1.3萬件文物。



考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年數據集中在公元前1131年至1012年。除了5號坑和6號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年。

據介紹，2020年至2022年，祭祀區共計開展發掘面積1834平方米，基本確認了祭祀區大致呈「西北—東南」走向的長方形分佈範圍，與北側緊鄰的三星堆城牆平行，面積將近13000平方米。6座坑共計出土編號文物近13000件，其中相對完整的文物3155件。

目前，三星堆3號坑、4號坑已結束野外發掘，5號坑、6號坑正在開展埋藏文物的室內清理，此次公布的文物主要集中在7號坑、8號坑。其中，7號坑發現了被考古學家稱為「月光寶盒」的龜背形網格狀器，成捆的長條狀玉鑿、三孔玉璧形器、玉斧、玉瑗，銅頂璋龍形飾、小件的青銅鳳鳥、青銅立人、銅鈴等。

與7號「祭祀坑」鄰近的8號「祭祀坑」大件青銅器更多，包括金面罩銅頭像、頂尊蛇身銅人像、精妙複雜的銅神壇、「機器狗」一樣的銅巨型神獸、銅龍、「裹裙坎肩大背頭」的銅立人像、銅豬鼻龍形器、銅戴象牙立人像、銅神殿形器蓋、石磬等，數件文物都是世界上首次發現。

除了肉眼可見的文物，考古學家還通過現代科技手段，發現絲綢、竹子、蘆葦、大豆，以及黃牛、野豬。在8個「祭祀坑」周邊，還發現灰溝、建築基址以及小型祭祀坑，出土金器、有領銅瑗、跪坐石虎、跪坐石人、綠松石和象牙等珍貴文物。

現存於三星堆博物館的部分文物：