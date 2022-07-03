金曲獎｜中國搖滾之父崔健創紀錄奪歌王　港音樂人hirsk奪演奏獎

第33屆台灣流行音樂金曲獎第於昨（2日）晚間登場於高雄登場，新加坡歌手蔡健雅以新專輯《DEPART》提名8項獎項成為大贏家，她也順利奪得包括最佳年度專輯、最佳華語女歌手等四項大獎。



歌王部分，有「中國搖滾之父」美譽的崔健以專輯《飛狗》擊敗台灣歌手盧廣仲、黃宣、馬念先同樣來自中國大陸的創作型歌手許鈞和裘德，打破歷史成為金曲獎史上首位中國大陸金曲歌王。



崔健並未現身領獎，但他透過環球唱片工作人員發表感言，他比喻音樂像段旅程，「中途很多停車站，任何一站都可能是一個目的地，我相信很多人可以聽出來『飛狗』這張專輯曾經有過很多不同的目的地，但都只是一時的，現在我終於明白了，它從來都沒有過終點站。」

他表示，「金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究，有點溫馨的一個中轉車站），清楚告訴我下一站的方向。」這次崔健拿下歌王寶座，他自己認為「這似乎在說，一個新的時代正等待著你，你是否已經準備好了下車，你曾經有過的經歷，加上你有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上通往一個更賦有挑戰和質疑世界的音樂列車。」



金曲獎評審團主席阿弟仔表示，崔健與台灣新生代歌手黃宣進入第三輪投票，崔健僅以一票之差勝出，阿弟仔稱「評審很糾結，黃宣是新生代非常出色的音樂人，直覺敏銳、很有才華，可惜遇上時代代表性的崔健」，評審團肯定崔健出道三十多年來對音樂依舊保持熱誠與能量。

最佳華語男歌手獎項由崔健奪下，創下金曲獎紀錄。（金曲獎）

今年已經61歲的「中國搖滾教父」崔健，1989年發表震撼華語音樂界的《一無所有》，被稱為是「中國風搖滾樂」先驅，有批判社會現實的歌曲也寫抒情愛情渴望，「花房姑娘」、「一無所有」紅遍華人音樂圈。



此前崔健曾舉辦線上演唱會3個小時，共有4,500萬在線，1.2億點讚，內地網絡上維持整整一周的話題討論熱度，網民盛讚他的影響力超越世代。

黃明志稱，《玻璃心》是一首充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌。（Facebook@Namewee 黃明志）

此前，大馬歌手黃明志與台灣歌手陳芳語合唱的新歌《玻璃心》入圍年度歌曲，該歌曲當中「一點都不能少」、「熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸」、「種哈密瓜再教育」等歌詞被指「辱華」在中國大陸遭禁，後年度歌曲獎項由台灣樂團茄子蛋的《愛情你比我想的閣較偉大》奪下。

曾為陳凱詠《天生二品》、Serrini《長期浪漫》等作品編曲的香港音樂人hirsk，憑專輯《noista/gia 噪噪噪噪切》贏得「演奏類最佳專輯製作人獎」，hirsk同樣未能親自到現場領獎。他僅透過代領者傳話稱「謝謝金曲獎包容不太一樣的聲音」，又說：「我是來自香港的音樂人hirsk，謝謝台灣，謝謝音樂！」

港音樂人hirsk《noista/gia 噪噪噪噪切》贏得「演奏類最佳專輯製作人獎」

今屆金曲獎的大贏家則是蔡健雅，她以專輯《DEPART》一舉奪下四大獎項，第四次拿下最佳華語女歌手獎外，更抱回華語最佳專輯、最佳年度專輯獎項。此外，大S的丈夫具俊燁和蕭亞軒驚喜現身金曲獎，引發網民熱議。