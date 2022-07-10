故宮探秘｜10年開放區域增至80%?　北京故宮將皇城變成網紅博物館

建成超過600年的北京故宮，如今每年吸引大批遊客參觀，不過事實上，一直到2012年，人們能夠踏足觀賞的區域，其實只佔到整個故宮的大概三成。在故宮博物院的多年努力之下，故宮持續擴大開放區域的範圍，令紫禁城開放區域的佔比，在過去的約10年間，實現了由30%到80%的飛躍。



故宮博物院成立 五百年皇家禁地揭開面紗

紫禁城，在公元1420年(明永樂十八年)建成，是世界上規模最大、保存最完整的木結構宮殿建築群，佔地超過100公頃，大約相當於5個香港維園的大小。明清兩朝共有24位皇帝曾經在這裏居住。在建成後的約五百年間，紫禁城對大部分平民而言，都是難以踏入一步的禁地，更別說要走入參觀了。

當年剛開放時故宮博物院的木質牌匾。（當代中國提供）

1925年10月10日，故宮博物院掛牌成立，在3,000多位社會人士的見證下，昔日的帝王宮殿大門也向普通人敞開。不過，當時故宮對公眾開放的區域其實相當有限。而故宮博物院在之後的戰亂年代，更是幾度閉館。

從2002年起，故宮進行了十多年的古建築整體修繕工程，這也為大幅度擴大開放面積，奠定了基礎。故宮博物院由2012年開始，持續擴大開放範圍。由這一年起，故宮幾乎每年都會新開放一批區域，每次都會引發參觀熱潮，亦在網絡上掀起熱議。

短短幾年間，故宮開放區域的佔比已經由2012年的約30%，擴大到2018年的80%，不少曾經是「禁地」的區域都逐步開放。例如，影視劇中常出現的慈寧宮，就是在2015年才開放。

2015年10月，故宮慈寧宮正式面向公眾開放，圖為遊客參觀慈寧宮的考古基地現場。（視覺中國／當代中國授權轉載）

同一年，亦新開放了東華門區域的一段城墻，讓遊客可以登上參觀，這也是故宮博物院成立近百年來的首次。2019年1月1日開始，還開放了神武門外至東華門外的故宮城牆和筒子河之間的通道。如此一來，不單公眾可以探訪更多塵封已久的深宮舊院，對故宮本身來講，亦可以緩解傳統中軸線參觀路線上的人流壓力，在整體上起到分流作用。

邁入新時代的故宮，不僅有愈來愈多的宮殿開放，整座紫禁城還以嶄新的形式呈現在參觀者面前。在2019年的元宵節，故宮就首次開放了夜場燈會，難得的夜遊故宮機會，吸引大量觀眾，官網預約一度癱瘓。

2019年2月19日，北京故宮開放夜場，古詩詞通過燈光映照在宮墻上，以創意互動的方式讓觀眾了解傳統文化。（視覺中國／當代中國授權轉載）

600歲故宮開放的腳步並未停止，未來，根據《故宮保護總體規劃 (2013-2025) 》，故宮的開放面積還將會進一步擴大，計劃在2025年，令開放區佔地面積達到74.51公頃，佔保護範圍面積的約85%，讓遊客可以近距離欣賞到更多精美的皇家建築和藝術珍品。

屆時，剩下未對公眾開放的區域，則是用來作為內部管理區域，還包括各類庫藏和基礎設施。

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