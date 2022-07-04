香港故宮文化博物館必看展品全攻略　館長：北京鎮館之寶都拿來了

香港故宮正式開放，用時5年建成，耗資約35億港元。共有914件文物赴港，其中包括了166件國寶級一級文物，這是1925年故宮博物院成立以來，最大規模的一次外借，以至於沒有保險公司敢接單。建築由香港本地建築師嚴迅奇設計，外觀上寬下窄，形似中國古代器皿，卻在未開放前就被人評價「不敢恭維」，而千里迢迢運來的文物，也有人認為「不夠精彩」。備受期待卻又飽受爭議的香港故宮，裡面究竟有什麼？我們收集了40組重點展品，並連線採訪館長吳志華，從文物到建築設計，一一揭曉。



編輯：譚伊白（一条）

採用紫禁城中軸線概念建造 點圖放大看看香港故宮文化博物館外觀▼▼▼

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從5月中旬開始，一批批文物就踏上了「南下之旅」，從北京故宮博物院被運送至香港故宮。914件珍貴文物「千裏挑一」，很多甚至在此之前，從未向公眾展示過。 9大展廳，用館長吳志華的話說，「野心很大」，涵蓋故宮博物院藏品的各大門類，有繪畫、青銅器、陶瓷、玉器、璽印、織繡、雕塑、圖書典籍、古代建築等。

展出時間從三個月到一年不等，有些展品因為保存的難度高，需要嚴格按天數計算時間，運輸過程多少天，能展出多少天，都得精確計劃好。而部分文物展品在這次展出後，要回到故宮博物院「休眠」數年，不誇張地說，「可能錯過了這次，一輩子就再看不到了。」

一個圖輯看清香港故宮文化博物館必看展品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一条Ｘ館長吳志華專訪

一条：面對建築方面的爭議，您能為我們解讀一下它的設計亮點嗎？

整個館佔地13萬平方米，建築只有3萬平方米，相對內地博物館來說面積不太大，但在香港這個比較小的城市裡已經足夠了。這個館是往上建的，一共7層樓。它是香港本地建築師嚴迅奇先生做的，嚴迅奇在博物館設計上經驗很足，廣東省博物館、雲南省博物館，都是他結合傳統文化打造的現代風格建築。

這次為了建香港故宮，他去北京故宮探訪了五次，希望能在兩者之間建立聯想。一開始我參與進這個項目，就跟他聊起來，究竟我們要在香港建一個怎麼樣的故宮？北京故宮是一個文化遺產，然後台北故宮1965年建成，風格也是更貼近宮殿的感覺。我們就覺得應該有自己的建築特點，能體現香港中西文化交融的特色。所以它的工業風格是比較重一點，當然有一些香港本土元素在裡頭。整體是傾斜的，上面大下面小，所以它聲音可以環繞，空氣流動比較好，對於保存藏品是一個很大的優勢。

它最重要一個理念是紫禁城的中軸線概念，把平面的概念放進了立體建築裡。有三個很大的中庭，把整個館空間連接起來，就像從太和門、太和殿，一路往上。看完一個展廳，走到中庭，再前往下一個展廳。三個中庭與戶外空間相連，第一個中庭是向東面的，能看到城市景觀；第二個中庭往南面，看到整個香港島；第三個中庭，望向西面的大嶼島。

另外大家談論最多的外形，其實不是傳言的參考「鼎」來設計的。大門參考了紫禁城一些有釘孔的門，以金色和朱紅色為主。外牆為了想把北京故宮經過幾百年歷史積澱的時間痕跡也表現出來，嚴迅奇還特意選擇了「耐候鋼」作為牆的材料，會隨著時間推移而自然氧化，有點類似於做舊的概念。裡頭可能感覺比較新奇，天花是鋁作的，參考紫禁城琉璃瓦的形態，變成動態的天花，好像衣服上珠鍊的感覺，天光透進來之後中庭裡是非常漂亮的。

這並不是一個純粹滿足美感的建築。這是一個用來展出文物的地方，功能是更加重要的，它提供一個舒適的環境，配合去欣賞文物就足夠了。因為有很多有名的博物館找了一個很有名的建築師，建築本身就是藝術品，對放置文物展品來說是有限制的。而故宮文物，對光有很大的要求，所以也限制了自然光在建築上的利用。

香港故宮館長吳志華（一条授權使用）

一条：900多件文物運輸過程難度有多大？

這是1925年故宮博物院成立後，第一次將這麼多文物運出去展覽，的確我們的壓力也很大。整個運輸過程差不多兩個月，再加上疫情的影響也帶來了很多困難，每天都忙得手忙腳亂。原本就希望能在香港回歸25週年這天當作一份獻禮，現在能做到按時且順利開館，是很幸運的。

這些展品的保險費可能是世界上最昂貴的，全球還沒有一間保險公司敢獨立承擔這份天價保單，只能集合多家公司共同承保。200多個展櫃，也是全球招標，最終是交給了一個意大利公司，大英博物館、大都會博物館和盧浮宮的展櫃都是他們做的。這次他們為香港故宮的文物專門製作展櫃玻璃，不反光、高透光，對文物保護也提供了非常高的標準。

一条：除了展覽空間，還有什麼多功能性場所供觀眾使用嗎？它只是北京故宮的「依附」嗎？

除了8000平方米的展廳外，還有一個很大的空間，叫故宮學堂，是一個1600平方米的教育中心。除此之外還有一個演講廳，有400座位，在香港算是所有博物館裡最大的了。我相信之後可能很多觀眾是陪同自己的家人、妻子、丈夫來看文物，本身對傳統的藝術形態沒有那麼感興趣，但我們也希望能讓他有個新奇的體驗，從而對故宮文物產生興趣。比如故宮學堂裡，會設置一些關於「文物修復」的活動，跟民眾的生活是很貼近的，我們在香港近幾年也發現了大家都希望能參與文物修復的體驗中。

在館外面，有一個很大的藝術公園和草坪。將來我們會計劃每一年的元宵，做元宵節花燈活動，希望觀眾可以積極動手動腦動眼睛，去參與文物文化的認識與創新。而香港故宮也並非北京故宮博物院的依附，全球各地的展品，都有可能依托這一平台呈現。比如這次的開幕展中的盧浮宮藏品也同樣值得期待。明年我們有一個與卡地亞基金會的合作展覽，會把20世紀女性設計當作主題，所以除了故宮主題外，我們肯定會讓不同世界文明之間有個對話。

它建在現在香港最好的地方，西九龍文化區，走路五分鐘就是去年剛建成的M+博物館，從高鐵站到我們館也只要10分鐘。將來大灣區也好，內地觀眾過來都是非常方便的。我給它的定位是一個「連接」的博物館，連接古今、連接香港與內地、連接中外，連接每個普通觀眾的生活。

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