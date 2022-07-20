敘利亞「鬼城」前ISIS據點取景　成龍監製中國撤僑題材電影開拍

近年來，中國不時出現海外撤僑的新聞，相關事件成為影視作品的題材。據今日俄羅斯（RT）周二（19日）報道，由前外長李肇星擔任總顧問、成龍擔任監製的電影《家園行動》，近日在敘利亞的前伊斯蘭國（ISIS）據點開拍，該片根據2015年也門撤僑真實事件改編而成。



《家園行動》由宋胤熹執導、劉燁主演、田華擔任藝術顧問，以也門撤僑為背景，據介紹其將「首次聚焦中國外交官在撤僑行動中的非凡智慧與人性光輝」。

《家園行動》已開拍。（新京報）

公開資料顯示，也門戰況在2015年3月惡化，沙特阿拉伯等國針對胡塞武裝發起軍事行動「果斷風暴」。該月26日深夜，中國海軍接令後隨即組織臨沂艦、濰坊艦、微山湖艦向也門亞丁港海域機動，中國駐也門大使館也開始有序組織中國公民撤離。同時，海軍護航艦艇編隊赴當地執行任務，為中國海軍艦艇首次靠泊外國港口直接執行撤離中國公民任務。最終，629名中國公民於9天內悉數安全撤離，期間中方還助至少10國從當地撤離了225名公民。

由於也門仍處於戰火中，電影選擇敘利亞哈賈爾阿斯瓦德作為其中一個拍攝地點，該國拍攝部分已於上周四（14日）開機。報道指，哈賈爾阿斯瓦德在敘利亞內戰期間曾是ISIS殘餘勢力在大馬士革南郊的最後據點。該據點在2018年5月被敘利亞政府軍成功攻佔後，大馬士革及其郊區得以自2011年後首度獲得完全解放。

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受連年戰火影響下，哈賈爾阿斯瓦德的大片地區被夷為平地，目前除了受災較少的區域有少量居民回去外，剩下的地方則完全無人居住，令當地有「鬼城」之稱。

只不過，如今當地似乎重現生機，多國電影人皆到訪拍攝，令這個飽受戰爭蹂躪的地區已經成為了電影片場。除了中國的《家園行動》，現時還有伊朗和俄羅斯的電影團隊在當地。據《家園行動》的劇組工作人員拉瓦德·沙欣稱，建造類似的片場，成本非常昂貴，而該地區則一切都是現成的。