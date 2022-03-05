烏克蘭局勢｜第二架撤僑航班抵鄭州　留學生：見到家鄉名心潮澎湃

因應俄烏戰事，中國派出首批烏克蘭撤僑班機，並於周五（4日）返程，從羅馬尼亞布加勒斯特分別返回浙江杭州和河南鄭州。當中，首架撤僑航班CA702已在周六（5日）早上5時41分落地杭州蕭山機場。同日早上9時46分，第二架撤僑航班CA704安全著陸鄭州新鄭機場，有乘坐該趟航班的中國留學生表示在機上激動難眠。



儘管起飛比計劃時間延誤23分鐘，但該航班還是比計劃時間提前半小時到達鄭州。經歷9個多小時飛行的中國留學生蘇同學表示，自己激動難眠，特別是當看到飛機顯示屏上的飛行地圖出現家鄉石家莊的名字後，更是心潮澎湃。她介紹，航班約有500人，主要是留學生，機上每個座位都放置了小零食，非常貼心。她又稱：「那邊（羅馬尼亞）還是白雪皚皚，鄭州都像春天一樣溫暖了。」

至於首架撤僑航班已於稍早時到達杭州，據本在敖德薩留學、乘坐該航班回國的于同學表示，自己是在周四（3日）才臨時接到包機回國的通知，「對我們來說是救命」。據介紹，2月28日，在中國駐烏克蘭大使館的統一安排下，他撤離到摩爾多瓦，在寒風中排隊逾8小時後才順利抵達羅馬尼亞。而接到包機回國的消息後他趕緊購買了飛往杭州的機票。

據早前報道，周六，中國東方航空將執飛兩班撤僑包機，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往蘭州和濟南，翌日，海航將執飛撤僑航班。此外，目前中國也正在著手安排更多撤僑包機。