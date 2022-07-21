百花獎2022｜入圍幾乎都是主旋律片　網民諷：哪裏百家爭鳴？

7月20日由觀眾票選的百花獎在微博公布入圍名單，百花獎組委會表示，今年共收到有效選票1300多萬份，根據統計結果公布最終名單，頒獎典禮預計7月底在武漢舉行。此前深陷考公職走後門風波的易烊千璽憑《奇蹟·笨小孩》入圍最佳男主角，更憑《中國醫生》入圍最佳男配角引發熱議，他將與吳京、沈騰等人一同角逐百花獎影帝寶座。



不過近年金雞百花獎入圍名單幾乎都是主旋律電影。內地網民批評有悖於金雞百花獎「百花齊放，百家爭鳴」的初衷，亦有網民指出，電影類型過於單一，中國電影將難走出國門。



金雞百花獎是內地電影界的最高獎項，金雞獎由專家評選，百花獎則是觀眾票選獎，2005年開始隔年舉辦。「金雞百花」得名來自於毛澤東所指示的共產黨的文化藝術方針：「百花齊放，百家爭鳴」，2019年開始金雞獎宣布改為每年舉辦。

最佳電影入圍的作品有《長津湖》、《你好，李煥英》、《奇蹟·笨小孩》、《送你一朵小紅花》與《中國醫生》，當中易烊千璽共參演四部。陳凱歌、徐克、林超賢則以《長津湖》入圍最佳導演，將與賈玲《你好，李煥英》、劉偉強《中國醫生》、劉循子墨《揚名立萬》與文牧野《奇蹟·笨小孩》一同競逐獎座。

最佳男主角獎項入圍的則有吳京《長津湖》、劉燁《守島人》、張譯《懸崖之上》、沈騰《我和我的父輩》和易烊千璽《奇蹟·笨小孩》。最佳女主角《你好，李煥英》的張小斐和賈玲一同入圍，將與《揚名立萬》鄧家佳、張子楓《我的姐姐》與袁泉《中國醫生》角逐百花影后。

值得一提地是，易烊千璽除入圍百花影帝外，又憑《中國醫生》入圍最佳男配角，是雙料贏家。此前他被指走後門考入國家話劇院，雖官方出面闢謠他也聲明放棄公職，但仍引來網民批評他享特權。對於易烊千璽此次雙料入圍，亦引發內地網民兩極反應。

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賈樟柯：不能把中國電影只做成主旋律的專賣場

導演賈樟柯日前接受新浪娛樂旗下「娛理工作室」專訪時提到，這幾年的電影，成功的類型過於單一，更存在一些潛在的、不正常的競爭。他提到，疫情邁入第三年，電影行業卻沒有走出困境，反而迎來更艱難的挑戰。賈樟柯認為，電影並不會失去觀眾，「現在所講的所有電影行業的問題，根源上其實都是經濟問題。」

他提到電影人難以在「不確定的環境下」拍電影，拍完了要兩三年還是多久才能拿到放映許可，沒有人能說清楚，「這樣的不確定性，給行業帶來非常大的憂慮，錢啊、投資啊就不會往這些電影上投了，我們的人才儲備就會出現問題。」

他提到，內地電影原本其實是挺活潑的一個多元化投資格局，「現在可能就變成了，大家就都投主旋律，它安全，它有確定性。」賈樟柯認為，不能把中國電影只做成主旋律的專賣場，「這是對中國電影，對子孫後代，對中國文化完全不負責任的一種做法。」

他強調，希望能給所有電影一個平等的、確定性的環境，鼓勵多元類型創作、多元投資格局，「不要大家都做主旋律；希望文化政策也能像經濟一樣，全球化發展，多交流合作。」