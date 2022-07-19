主角是反革命晚清貴族觸紅線？金像獎影后新劇開播不到1天急下架

《親愛的熱愛的》走紅的男星李現與曾以《踏雪尋梅》奪得香港金像獎影后的演員春夏主演陸劇《人生若如初見》，原定於7月18日晚間於湖南衛視與愛奇藝國際站首播，湖南衛視卻突然改播《山海情》，愛奇藝隨後也將該劇下架。



據了解，該劇在講述甲午戰爭失敗後5位有志青年積極奮鬥的故事，但疑似因李現飾演的角色是晚清貴族後裔觸碰紅線，傳出劇名將改成《黎明即起》重新送審。但也有網民指出，該劇緊急下架是因配音員出問題。

綜合內媒資訊，該劇殺青已近2年，李現在劇中飾演滿清末期貴族後裔，據傳原型人物是愛新覺羅·良弼，他曾留學日本數年，返回中國後受袁世凱延攬擔任陸軍將領，辛亥革命後，遭同盟會成員彭家珍以自殺攻擊刺殺身亡。

內地網民指出，因男主角原型是保皇黨反革命派，該劇此前為通過廣電審查，將主角李現戲份大量刪減，增加參與革命的男二魏大勛戲份。

此前內地古裝搞笑偶像劇《我叫劉金鳳》因出現角色穿日式服飾、吃壽司等架空時代的場景而引起網絡爭議。7月8日有網友發現該劇在優酷平台已經搜不到了，疑似被平台下架。內地網民指出，廣電審查日嚴，許多劇都積壓多年「播出、下架都很突然」，亦有網民批評「毒教材、特權明星不管，只管電視劇」。

近年內地娛樂圈風波多，除吳亦凡、鄭爽等爭議藝人的劇集無法如期播出，劇集的審核也更嚴格，禁耽美（BL）、禁穿越劇、禁宮鬥劇，此外也有許多劇集僅上架數日就因歷史、網民舉報等因素緊急下架，《我叫劉金鳳》就因劇中角色身著日本服飾而被官媒點名批評。目前《人生若如初見》新播出時間未定。