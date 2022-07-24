《笑傲江湖》懸空寺真的存在！恆山峭壁「天上寺院」千年不倒之謎

「懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊」説的正是北嶽恆山之上的千年懸空寺。寺如其名，恆山懸空寺懸掛在陡峭的山壁上，寺下就是萬丈深淵，可謂驚險萬分，更曾被評選為世界十大驚險建築之一。那麽究竟在沒有機械的古代，古人是如何將寺廟建造在絕壁之上？又為何能歷經千年風霜侵襲而屹立不倒？



編輯：流螢（當代中國）

恆山懸空寺 中國千年建築奇迹

位於北嶽恆山金龍峽的一段峭壁懸崖上，有數段由紅色木柱支撑的棧道，棧道上面，大小40多間樓閣懸空聳立，這就是聞名世界的懸空寺。恆山懸空寺是恆山十八景的「第一勝景」，金庸曾在武俠小説《笑傲江湖》中描寫過這個地方，就連詩仙李白也曾在此遊歷，被奇景所震撼。

懸空寺始建於北魏年間，原名「玄空閣」，源自佛教教義，後因「懸」和「玄」諧音，又懸於半山腰，故改名為懸空寺，被譽為「天上的寺院」。寺內將道教老子、佛教釋迦牟尼、儒教孔子這三位教主共同放在了一個殿中，是中國現存唯一的佛、道、儒「三教合一」的獨特寺廟。

兩大要素 拆解恆山懸空寺不倒之謎

懸空寺位處山勢陡峻的半山腰之上，從寺内最高處到谷底的垂直距離接近百米，兩旁皆是如刀削般的懸崖。恆山懸空寺，便是在此處經過近1,500年雨露風霜依然堅固屹立，靠的全是古人精妙絕倫的建築智慧。

古人利用特殊的地理環境及精妙的建築技術，使恆山懸空寺能屹立千年而不倒，堪稱中國建築史上的奇迹。（Shutterstockㄥ當代中國授權）

首先，從地理位置上，雖說懸空寺是懸掛在峻峭的山壁上，可它所在的位置其實是被兩座山環抱的峽谷，寺廟的正上方是一道被河水侵蝕而成的天然凹槽，當山體出現落石時，落石會順着抛物線往下掉，寺廟便不會被砸到。

其次，懸空寺充分利用榫卯結構的「彈性結構」性質來有效減輕地震巨大的衝擊，隨着地震震動，建築部件彼此錯動，從而緩衝撞擊，因此這也是懸空寺為何歷經數次大地震卻仍保存完好的主要原因之一。

金庸曾在武俠小説《笑傲江湖》中描寫過恆山的懸空寺，令狐沖（霍建華飾）是華山派的大弟子，為人光明磊落，可惜後來遭逐出師門，變成江湖遊俠。之後他成為恆山派的掌門。（《笑傲江湖》劇照）

僅以27根橫梁支撑的恆山懸空寺

可説到恆山懸空寺中最令人歎為觀止的建築奇迹，一定不得不提到那27根支撑着整座寺廟的木橫梁，是的，沒有看錯，僅僅是27根橫梁，就足以支撑起這座懸空寺長達千年之久。

這些橫梁被稱為「鐵扁擔」，是由山西當地特產鐵杉木加工而成的方形木梁，直徑約50厘米，其中一部分以榫卯結構固定在山體之中，其他部分則承接寺廟主體建築，並從寺廟下延伸出1米左右來銜接棧道部分，每一根橫梁都以錨和楔子固定在山上，經過千年風霜早已和山體融為一體，因此十分牢固結實。而且，這些橫梁都曾用桐油浸泡過，所以不會受白蟻啃咬侵蝕而受到破壞，達到防腐的作用。

恆山懸空寺仿佛一座做工精緻的浮雕被鑲嵌在陡峭的山壁之中，無論從遠處觀看還是近處，都十分之壯觀。（Instagram@abeastinside）

然而，對於沒有現代化機械幫助的古人，究竟是如何建成這座百米懸空的建築？相信這也是許多人對恆山懸空寺最感疑惑的地方。圍繞這些施工謎團，多年來，各方面專家致力研究，並進行多番猜測，但卻依然始終找不到最準確的解答。

無論從建築藝術，又或是建築技術而言，恆山懸空寺無疑為中國建築史上書寫出一段傳奇的事迹，令人驚歎古代工匠巧奪天工的建築造詣，也給世人留下了一個千古之謎。

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